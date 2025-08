Se siete appassionati di retrogaming e desiderate rivivere le emozioni delle sale giochi direttamente a casa vostra, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il Countercade Arcade1Up Street Fighter II è disponibile a soli 144,99€, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato di 249,99€. Un'occasione unica per riportare in vita la magia dei classici Capcom in formato compatto e pronto all'uso.

Arcade1Up Street Fighter II Countercade, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello Countercade si distingue per il suo design ispirato all'iconico cabinato originale, perfetto per arredare qualsiasi spazio con un tocco vintage. Già assemblato e pronto per l'uso fin dal primo momento, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un'esperienza arcade autentica senza dover affrontare configurazioni complicate o ingombranti.

All'interno di questo Countercade troverete cinque titoli leggendari Capcom, tutti parte della celebre saga di Street Fighter II: Street Fighter II, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Turbo, Super Street Fighter II e Super Street Fighter II Turbo. Un vero e proprio viaggio nel tempo per gli amanti dei picchiaduro a scorrimento, con ore di sfide garantite.

Nonostante le dimensioni compatte, il dispositivo integra controlli arcade a grandezza naturale, offrendo un feeling autentico e preciso, come nelle vecchie sale giochi. Il display da 8 pollici garantisce una resa visiva nitida e brillante, perfetta per immergersi nell'azione.

Che siate collezionisti, appassionati di videogiochi storici o semplicemente in cerca di un regalo originale e di qualità, il Countercade Arcade1Up Street Fighter II rappresenta una scelta eccellente. La promozione attualmente attiva su Amazon rende questo prodotto ancora più allettante, offrendo qualità, nostalgia e divertimento a un prezzo straordinario. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori console portatili per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon