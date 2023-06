Ghost of Tsushima, si parla del sequel del film (e non solo)

Da mesi è in lavorazione un film basato su Ghost of Tsushima, la cui regia è stata affidata a Chad Stahelski, regista di John Wick.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è riuscito a conquistare un gran numero di fan, ragion per cui un film vero e proprio potrebbe funzionare.

Nei mesi scorsi lo stesso Stahelski ha spiegato che la serie TV di The Last of Us ha spezzato la maledizione dei brutti progetti tratti dai videogiochi, quindi la strada per il film è stata spianata.

Ora, dopo che il cineasta ha anticipato un film davvero "colorato" e unico, Stahelski è tornato a parlare del suo progetto.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, il regista del prossimo adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima ha dichiarato di essere alla ricerca di modi per lasciare il film aperto per espandersi ulteriormente.

Stahelski ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista a Comic Book Movie per promuovere l'uscita di John Wick Chapter 4 in Blu-ray.

«Si tratta solo di capire come fare a racchiudere tutte quelle informazioni in un lungometraggio che possa essere utilizzato per altri film o per un progetto televisivo per una piattaforma», ha spiegato.

Stahelski ha poi spiegato il desiderio di espandere il suo adattamento oltre un solo film. «Come possiamo farne un grande film di due, due ore e mezza?», ha detto. «Renderlo soddisfacente e lasciarlo aperto per espandersi ulteriormente da lì, come se questa fosse la vera sfida».

Stahelski ha confermato che il film è in «forte sviluppo», aggiungendo che la storia e i personaggi sono «sicuramente qualcosa che [non] vuole perdere in alcun modo».

Oltre al film sin questione, Stahelski è impegnato anche nella regia di un film basato sulla serie Rainbow Six e interpretato da Michael B. Jordan.

Restando in tema, mesi fa il cineasta era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.

Vero anche che al momento in cui scriviamo manca il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene voci portano a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.