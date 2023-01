Rainbow Six diventa un film, scelti regista e attore (e sono due big)

Il franchise di Rainbow Six è uno dei più noti tra quelli in mano a Ubisoft, a sua volta tratto dalla serie di libri scritta dal compianto Tom Clancy.

Dopo Rainbow Six Extraction, che ha dimostrato come l'interesse verso il franchise sia ancora piuttosto alto, è ora il turno di un'altra novità.

No, non parliamo del capitolo destinato ai dispositivi mobile, ma di un vero e proprio film live action dedicato alla saga d’azione e spionaggio.

Come riportato da The Hollywood Reporter, sono stati da poco scelti sia il regista che l’attore principale che prenderanno parte alla pellicola di Rainbow Six.

Paramount sta da tempo preparando un film su Rainbow Six ed è stato appena annunciato che il regista di John Wick, Chad Stahelski, è coinvolto nel progetto.

Ma non solo: anche l’attore Michael B. Jordan, che interpreterà John Clark (protagonista della famosa serie di libri di Tom Clancy che ha ispirato il gioco) è salito a bordo del progetto.

Jordan ha già vestito i panni di Clark dopo aver recitato nel film del 2021 Without Remorse, anch’esso basato sulle opere di Clancy.

Questa nuova pellicola sarà probabilmente un sequel, in quanto alla fine del primo film Clark ha intenzione di fondare la famosa squadra multinazionale antiterrorismo “Rainbow”.

Mentre Without Remorse si ispirava solo alle storie cartacee di Clancy, questo sequel si concentrerà invece proprio sulla squadra resa popolare dalla serie di videogiochi targata Ubisoft.

Al momento i dettagli sul progetto sono scarsi, dato che il film non ha ancora una data di uscita o una sinossi, quindi restate in zona.

Nella nostra recensione di Rainbow Six Extraction vi abbiamo spiegato che il gioco «riesce bene nella sua missione di portare l'approccio estremamente strategico di Siege in uno sparatutto PvE prevalentemente cooperativo.»

