Il film di Ghost of Tsushima deve a suo modo “ringraziare” The Last of Us HBO

Ghost of Tsushima è l’ultima fatica firmata da Sucker Punch, team noto per i suoi lavori sulla saga di InFamous, sebbene il gioco arriverà prossimamente anche al cinema.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è riuscito a conquistare un buon numero di giocatori, oltre a fare registrare vendite davvero alte.

Difatti, mentre i fan attendono conferme circa l’eventuale sequel in sviluppo, il film live action prodotto da PlayStation è in cima alla lista dei desideri dei fan.

Ora, dopo che è emerso che il film non arriverà presto sul grande schermo, il regista Chad Stahelski ha spiegato che la serie TV di The Last of Us ha finalmente spezzato la maledizione dei brutti progetti tratti dai videogiochi.

Distese colorate di fiori sull'isola di Iki

L’adattamento di The Last of Us di HBO è stato elogiato dalla critica e dai fan, e i numeri da record degli spettatori ne dimostrano il successo. Il suo impatto è tale che sembra aver dato a Stahelski un’iniezione di fiducia per il suo prossimo film su Ghost of Tsushima.

Stahelski è recentemente apparso sul Post Credit Podcast (via ComicBook), dove ha discusso di John Wick 4 e di altri progetti a cui sta lavorando.

Alla domanda su Ghost of Tsushima, il cineasta ha risposto: «Sto lavorando a Rainbow Six e Ghost of Tsushima. Sono entrambi progetti fantastici che spero davvero si realizzino. Ma Ghost… ha una storia incredibile. È l’anti-samurai dei samurai. Ha una grande tematica».

Parlando ancora, Stahelski ha anche ricordato come The Last of Us abbia dimostrato che gli adattamenti dei videogiochi possono essere fatti bene. «Spero che The Last of Us illumini ulteriormente i prossimi adattamenti di videogiochi», ha detto.

L’autore ha anche sottolineato come TLOU abbia spezzato la «maledizione del passaggio da videogioco a film» e ritiene che tali adattamenti abbiano bisogno di amore e attenzione.

Il cineasta è anche ottimista riguardo al progetto Ghost of Tsushima che, secondo lui, è «quello che farà centro» tra gli altri adattamenti di videogiochi in fase di sviluppo. Inoltre, il pluripremiato scrittore Takashi Doscher sta scrivendo la sceneggiatura, il che è un’ottima notizia.

Restando in tema, il regista mesi fa era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve e Stahelski vuole che venga bene.

Al momento, tuttavia, manca il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene altre voci portano proprio a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.