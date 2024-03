Ghost of Tsushima è già diventato un bestseller su Steam

Una delle poche esclusive PlayStation di spessore che doveva ancora fare il suo esordio su PC era Ghost of Tsushima, l'action-adventure di Sucker Punch con una direzione artistica eccezionale per gli amanti della cultura giapponese.

Come vi abbiamo riportato sulle nostre pagine, il desiderio dei fan sta finalmente per avverarsi: Nixxes è infatti al lavoro su un porting PC dell'edizione Director's Cut, che include tutti i contenuti aggiuntivi per l'avventura di Jin Sakai (trovate l'edizione console su Amazon).

L'edizione Director's Cut di Ghost of Tsushima arriverà su Steam il 16 maggio 2024, ma i pre-ordini sono già stati aperti nelle scorse ore: a conferma del grande entusiasmo degli utenti per la produzione di Sucker Punch, l'esclusiva PlayStation è già stata presa d'assalto ed è diventata uno dei bestseller dello store.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Ghost of Tsushima è attualmente diventato il quarto gioco più venduto su Steam nelle scorse ore, riuscendo a superare perfino l'attesissimo Dragon's Dogma 2.

Nella classifica completa, che trovate al seguente indirizzo, si tratta del gioco in pre-order più popolare su Steam: viene superato soltanto da Helldivers 2 — altra esclusiva pubblicata da PlayStation Studios — Counter-Strike 2 e Hunt: Showdown.

Per rendere l'idea dell'incredibile successo di Ghost of Tsushima Director's Cut, basti tenere in considerazione che poche posizioni più in basso è possibile trovare capolavori evergreen come Baldur's Gate 3 ed Elden Ring.

C'è, insomma, tantissimo entusiasmo per riscoprire le avventure di Jin Sakai, che ora potranno essere giocate anche da chi non ha mai acquistato PS4 o PS5.

Al momento non sono stati ancora pubblicati i requisiti minimi e consigliati per Ghost of Tsushima su PC, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. In ogni caso, con buona probabilità stiamo già parlando di un altro successo annunciato.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel corso dell'anno potrebbe essere annunciato anche il sequel: vedremo se il porting su PC può rappresentare una sorta di "antipasto".

Ricordiamo che è attualmente in produzione anche un film ufficiale, ma sfortunatamente pare che ci sarà ancora da attendere un bel po'.