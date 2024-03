Ghost of Tsushima 2 potrebbe essere annunciato presto

Ghost of Tsushima è un gioco che ha ottenuto il giusto successo, tanto che ora si torna a parlare dell'eventuale sequel.

L'open world dalle tinte orientali (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) si è infatti rivelato essere un gioco apprezzato da pubblico e critica.

Advertisement

Dopotutto è in produzione anche un film dedicato al gioco, il quale sarà davvero "colorato" e unico.

Ora, mentre in queste ore si rincorrono le voci di una probabile versione PC del capitolo originale, è tempo di parlare anche di Ghost of Tsushima 2.

Come riportato anche da ComicBook, sembra che PlayStation abbia intenzione di annunciare un sequel di Ghost of Tsushima proprio quest'anno.

Secondo un leaker che si fa chiamare "Haothors" su X/Twitter e che si sarebbe rivelato affidabile in più di un'occasione, Ghost of Tsushima 2 sarà annunciato nel corso di quest'anno, forse durante un PlayStation Showcase a maggio o giugno.

Come per tutte le voci di corridoio vi consigliamo di andarci cauti, anche se "Haothors" ha già fatto trapelare le specifiche per PC di Horizon Forbidden West prima del loro rilascio ufficiale.

Oltre al sequel di Ghost of Tsushima, "Haothors" ha anche condiviso la convinzione che l'annuncio del gioco originale per PC sia imminente. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un porting per PC, dato che l'affidabile leaker Shpeshal Nick ha fatto questa affermazione lo stesso giorno.

Ghost of Tsushima è uno dei giochi PlayStation di più alto profilo che non ha ancora ottenuto un porting per PC e sembra incredibilmente probabile che prima o poi venga annunciato, anche se non necessariamente nell'immediato futuro.

Staremo a vedere: nel mentre, non dimentichiamo anche i recenti e drammatici licenziamenti annunciati nei giorni scorsi in casa PlayStation, i quali hanno comunque confermato la volontà di Sony di cambiare la sua strategia comunicativa e di mercato.

Tornando a Ghost of Tsushima, invece, al momento in cui scriviamo manca anche il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista nel film, sebbene alcune voci indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco omonimo.