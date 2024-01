Che fine ha fatto il film di Ghost of Tsushima? Arrivano brutte notizie

Chad Stahelski, regista di John Wick, si occuperà di adattare il videogioco Ghost of Tsushima sul grande schermo, ma a quanto pare ci vorrà più del previsto.

punta anche a diventare un lungometraggio con attori in carne e ossa.

Ora, dopo che è stato reso noto che il film dedicato al gioco sarà davvero "colorato" e unico, sembra che per vederlo dovranno passare un bel po' di anni.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, Stahelski è più eccitato che mai per l'opportunità di adattare il videogioco di successo per PlayStation, ma a quanto pare deve dare priorità a un altro progetto in cantiere, ossia il reboot di Highlander.

In precedenza Stahelski aveva dichiarato di voler fare di Ghost of Tsushima il suo prossimo film, definendolo un "progetto di passione", ma ciò non accadrà.

Stahelski ha scelto di dirigere Highlander come suo prossimo film, un film che è in lavorazione dal 2016.

Al momento, il ritorno dell'immortale non ha una data di uscita, ma se il lungometraggio dovesse uscire entro il 2026, ci sarebbe un notevole ritardo rispetto alla data in cui potremmo aspettarci Ghost of Tsushima.

Se Stahelski rimarrà impegnato nell'adattamento per PlayStation, potremmo non vederlo uscire prima del 2027 o del 2028, in base al tempo necessario per realizzare film di questa portata.

Queste finestre di uscita sono ovviamente ipotetiche, visto che Stahelski potrebbe abbandonare Ghost of Tsushima e PlayStation potrebbe decidere di sostituirlo con un altro regista. Staremo a vedere.

Vero anche che mesi fa Stahelski era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.

Al momento in cui scriviamo manca anche il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene alcune voci indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco omonimo.