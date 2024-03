Ghost of Tsushima su PC è ufficiale: ecco la data di uscita!

Se n'era parlato per un po' e poche ore fa è arrivata la conferma direttamente da PlayStation: Ghost of Tsushima arriverà su PC dal 16 maggio.

L'indiscrezione era emersa giusto poche ore fa, con un insider che aveva anticipato l'annuncio odierno arrivato tramite il PlayStation Blog poco fa, che conferma l'arrivo di Ghost of Tsushima al di fuori delle piattaforme PlayStation.

Advertisement

D'altronde PlayStation ha espressamente dichiarato di voler investire ancora all'interno dell'ecosistema PC, e la notizia del porting PC di Ghost of Tsushima non arriva con una grossa sorpresa.

Nell'ultimo anno, il team di Nixxes ha lavorato duramente per portare la tecnologia del motore interno di Sucker Punch su PC e implementare funzionalità del PC come frame rate sbloccati, una varietà di impostazioni e preimpostazioni grafiche e controlli personalizzabili di mouse e tastiera.

Ovviamente Ghost of Tsushima su PC avrà il supporto per i monitor ultrawide, e sarà completamente ottimizzato per le risoluzioni 21:9 e 32:9, così come per le risoluzioni 48:9 per le configurazioni con tre monitor.

Confermata inoltre la presenza di NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3, con opzioni di upscaling e generazione di frame. È supportato anche l'upscaling Intel XeSS, e potrete utilizzare NVIDIA DLAA o FSR 3 Native AA per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.

La versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut include il gioco completo, l'espansione Iki Island e la modalità Legends multiplayer online cooperativa. È possibile mettere il titolo nella lista desideri sia su Steam che su Epic Games Store, nell'attesa dell'uscita prevista appunto per il prossimo 16 maggio.

Vedremo se questo annuncio sarà un antipasto per il reveal di Ghost of Tsushima 2, di cui si è parlato di recente.

Ma se volete recuperare il titolo e rimanere fedeli all'uscita originale, Ghost of Tsushima è presente su Amazon nella sua versione definitiva per PS5 al miglior prezzo.