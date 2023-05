Genshin Impact, la patch 3.7 vi regala 600 Primogemme gratis: ecco le novità

Come precedentemente anticipato da HoYoverse, l'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact è ufficialmente disponibile per il download da questo momento, accompagnata come di consueto da un compenso per i tempi di manutenzione dei server.

Anche in questo caso, il team di sviluppo ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti ben 600 Primogemme gratis come compensazione, divise in 300 per i tempi di attesa e ulteriori 300 per i bug risolti da questa nuova patch: un regalo come sempre gradito per chiunque voglia risparmiare per l'evocazione di nuovi eroi.

Per poterle ricevere, dovrete assicurarvi di effettuare il login a Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) entro il 27 maggio: vi consigliamo dunque di scaricare la patch ed effettuare l'accesso il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

L'aggiornamento 3.7 introduce una nuova eroina giocabile a 5 stelle: si tratta di Kirara, appartenente all'elemento Dendro. Il suo esordio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale dedicato, che vi allegheremo qui di seguito.

Il changelog ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, segnala anche l'introduzione della nuova missione storia di Yoimiya e un nuovo evento di incontro di Kaveh, disponibile senza alcun limite di tempo.

Ma come precedentemente anticipato dagli stessi sviluppatori, le novità più interessanti sono dedicate alla modalità Invokazione del Genio, con tantissime nuove carte giocabili e due nuovi evento: Indole del Regno della Forgia e l'Arena dei Campioni.

La patch 3.7 di Genshin Impact introduce anche una nuova ricetta dedicata proprio alla nuova eroina Kirara e diverse modifiche di bilanciamento e ottimizzazione: un aggiornamento dunque particolarmente interessante per i fan, già disponibile per il download da questo momento.

Restando in tema di aggiornamenti, nei prossimi giorni dovrebbero essere svelate ufficialmente anche tutte le novità dell'update 1.1 di Honkai Star Rail, il nuovo titolo di HoYoverse che è già un grande successo: in meno di un mese ha infatti incassato addirittura oltre 100 milioni di dollari.

A tal proposito, se siete iscritti a Prime Gaming, non dimenticatevi di consultare l'apposita sezione dei vantaggi: è infatti disponibile un pacchetto dedicato proprio a Honkai Star Rail con Stellar Jade gratuite — il corrispondente delle Primogemme di questa nuova produzione.