Genshin Impact 3.7 svela tante novità e un nuovo eroe giocabile: ecco il trailer ufficiale

HoYoverse ha svelato ufficialmente tutte le novità più importanti dell'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact, che si preannuncia particolarmente significativo soprattutto per i fan di una modalità in particolare.

Il nuovo update del free-to-play espanderà notevolmente la modalità Invokazione del genio, con oltre 60 nuove carte giocabili e più di 10 carte personaggio, tra cui sono incluse 4 carte Archon.

Advertisement

Gli sviluppatori di Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) hanno svelato anche l'arrivo di nuove modalità PvP e PvE: nell'Arena dei Campioni gli utenti dovranno portare a casa 5 vittorie in totale e senza accumulare 3 sconfitte, mentre in Indole del Regno della forgia potrete scegliere difficoltà e parametri aggiuntivi per ottenere punti extra.

Il tutto è stato naturalmente accompagnato da un nuovo trailer ufficiale di pregevole qualità, che potrete osservare voi stessi qui di seguito:

L'annuncio è stato accompagnato dal reveal di un nuovo personaggio giocabile: si tratta di Kirara, eroina 4 stelle appartenente all'elemento Dendro e che può perfino trasformarsi, utilizzando i suoi poteri da youkai per avere la meglio sui suoi avversari.

L'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact, che sarà ufficialmente disponibile il prossimo 24 maggio, introdurrà anche 4 minigiochi a tema Invokazione del genio e una nuova missione storia di Yoimiya, oltre a una missione incontro di Kaveh.

Naturalmente sarà possibile aspettarsi anche altre novità — e Primogemme gratuite — non appena sarà disponibile l'aggiornamento: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, HoYoverse ha continuato ad impegnarsi anche su altri fronti e si sta preparando ad aggiornare anche il suo ultimo grande successo: anche Honkai Star Rail è pronto alla sua prima grande patch, che vedrà l'arrivo di un nuovo attesissimo eroe giocabile.

Un cambio di rotta dal punto di vista del gameplay, ma che si è rivelato anche ben realizzato e ricco di contenuti — come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Lo sforzo del team è stato ampiamente ripagato da un enorme numero di download, così elevato da essere stato addirittura scambiato per una truffa al lancio.