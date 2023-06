Genshin Impact 3.8 ha una data e tante novità gratis

Via comunicato stampa, HoYoverse ha finalmente rilasciato le ultime novità sulla versione 3.8 di Genshin Impact, in arrivo molto presto.

Questo aggiornamento, previsto per il 5 luglio prossimo, prevede un'area a tempo limitato piena di modalità di gioco presenti nel mondo di Teyvat, eventi estivi e ricompense generose e ovviamente gratuite, oltre a due nuovi completi, uno per Klee e uno per Kaeya.

Potete ammirare il nuovo trailer della versione 3.8 di Genshin Impact poco sotto, nel player dedicato:

Ecco, in ogni caso, i punti salienti della versione 3.8 nota con il nome di "Paradiso segreto estivo":

Una nuova mappa a tempo limitato con giochi estivi

Due modalità di gioco presenti nel mondo di Teyvat e quattro eventi con ricompense, incluso il completo di Kaeya e il reclutamento di Layla

Nuovi completi per Klee e Kaeya e un evento incontro per Kaeya

Nuova modalità PvE e 3 nuove carte personaggio per Invokazione del genio

Insomma, da quello che è possibile intuire si tratterà di un aggiornamento davvero notevole per il titolo di HoYoverse, in attesa di toccare con mano tutte le novità in arrivo.

