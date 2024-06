Gears of War E-Day ha già creato un successo per la serie

Gears of War E-Day è stato un annuncio che ha colto di sorpresa un po' tutti e, sicuramente, eccitato moltissimo la community Xbox che è tornata a giocare Gears of War come non mai prima d'ora.

Il titolo, che probabilmente uscirà nel 2025, sarà effettivamente anche molto nostalgico perché ci metterà nei panni dei giovani Marcus e Dom in un prequel totale della saga.

E, proprio per questo, i giocatori simultanei sul primo Gears of War hanno avuto un picco altissimo nelle ultime ore (tramite Trueachievements).

Dall'annuncio di Gears of War E-Day, il numero di giocatori Xbox di Gears of War: Ultimate Edition è aumentato notevolmente, dando nuova vita all'esclusiva Xbox.

Su un campione di oltre 2.4 milioni di account Xbox (Game Pass incluso, che potete recuperare su Amazon), i dati mostrano che il titolo ha registrato un massiccio aumento del 323% di giocatori nella settimana successiva all'Xbox Games Showcase estivo, dove è stato mostrato Gears of War E-Day.

Tuttavia, non è solo Gears of War: Ultimate Edition ad aver visto una rinascita tra i giocatori. Anche Gears 5 ha avuto il suo momento di gloria, sebbene non con gli stessi numeri del primo capitolo, insieme agli altri capitoli della saga che sono stati comunque rivisitati dalla community.

Questo dimostra, se non altro, che il franchise di Gears ha ancora una certa presa sul pubblico, nonostante gli anni passati dall'ultimo capitolo.

Gears of War E-Day promette di essere un'esperienza veramente intensa, con dei momenti che saranno anche spaventosi, a quanto pare. Il tutto con una struttura tecnica che promette di essere prettamente next-gen, rendendo giustizia alla serie e alla sua capacità di creare scenari sempre evocativi in un modo o nell'altro.

Ma Xbox non sembra aver dimenticato comunque il futuro del franchise, visto che Gears 6 è ancora nelle intenzioni del team di sviluppo.