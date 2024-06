Gears of War 6 si farà, dopo il prequel E-Day: «Non ci stiamo ritirando»

L'annuncio di Gears of War E-Day è stata la classica "One more thing" finale ad effetto dell'Xbox Games Showcase: The Coalition è pronta a portarci alle origini della saga, mostrandoci l'invasione delle Locuste dal punto di vista di Marcus Fenix.

Non si tratta dunque del sesto capitolo della saga, ma di un prequel del primo storico episodio: un'occasione per tornare a vestire i panni dell'amatissimo protagonista della saga, che si era fatto più da parte nelle ultime avventure.

Advertisement

L'annuncio aveva però fatto pensare anche a un potenziale reboot della saga (trovate la serie completa su Game Pass, disponibile su Amazon): invece di proseguire la storia narrata con il quinto capitolo, la paura era che The Coalition avesse scelto di ripartire da zero.

Una tesi che è stata fortunatamente smentita in via ufficiale dagli stessi sviluppatori, che hanno confermato tutta l'intenzione di sviluppare Gears of War 6 e proseguire la storia, ovviamente dopo il lancio del prequel E-Day.

In un'intervista pubblicata sul blog ufficiale Xbox Wire, la brand director Nicole Fawcette ha voluto rassicurare tutti i fan della serie:

«Siamo super orgogliosi di Gears 4 e Gears 5, e delle rispettive storie che abbiamo raccontato. Non ci stiamo ritirando in alcun modo da quella narrazione. Ma [in] questo momento avevamo l'opportunità di scrivere il nostro prossimo passo, ed era troppo buona per lasciarsela scappare».

Parole che arrivano forti e chiare per gli appassionati di Gears of War: il sequel del quinto capitolo arriverà ed è ancora in programmazione, ma ci vorrà ancora un po' di tempo.

Fawcette ha anche aggiunto che E-Day non deve essere considerato uno "spin-off", ma sta venendo sviluppato con tutta l'intenzione di realizzare un nuovo capitolo mainline della saga, che possa servire anche a gettare le basi per il futuro.

Insomma, pare che la prima avventura di Marcus Fenix sia particolarmente ambiziosa: attendiamo con curiosità di poterne sapere di più.

Nel frattempo, se vi foste persi gli annunci dell'Xbox Games Showcase, potete trovare tutti i trailer nel nostro recap dedicato.