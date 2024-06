Gears Of War: E-Day sarà graficamente davvero next-gen

Gears of War: E-Day è il nuovo capitolo dello sviluppatore The Coalition, un gioco che promette di fare la gioia dei fan storici del franchise.

La serie (che trovate su Amazon) ha infatti perso un po' del suo smalto col passare del tempo, ma le cose a quanto pare stanno per cambiare.

Il gioco è stato mostrato nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, lasciando tutti piacevolmente colpiti.

E se Gears of War: E-Day promette quindi di essere un vero prequel del capitolo originale, emergono ora dettagli piuttosto interessanti sul comparto tecnico.

Come riportato anche da DSO Gaming, Gears of War: E-Day sarà basato sull'Unreal Engine 5 e oggi sono emersi alcuni dettagli tecnici aggiuntivi realmente interessanti.

Secondo Microsoft, il gioco utilizzerà il Ray Tracing per migliorare l'illuminazione, i riflessi e le ombre. Inoltre, avrà oltre 100 volte più dettagli dell'ambiente e dei personaggi rispetto a Gears 5.

The Coalition promette anche di implementare distruzione e gore di nuova generazione, oltre al fatto che E-Day avrà una tecnologia di animazione all'avanguardia.

In altre parole, promette di essere uno dei giochi più belli tra quelli costruiti in UE5.

A fronte di ciò possiamo presumere che l'illuminazione ray-traced sarà via Lumen, mentre per quanto riguarda le ombre in ray-tracing, Microsoft potrebbe riferirsi alle Virtual Shadow Maps (il gioco sfrutterà anche Nanite).

The Coalition ha anche riconfermato che il trailer di debutto del gioco era un video in-engine e non in CGI. Anche se non sappiamo su quale piattaforma fosse in esecuzione, se PC o Xbox, non si trattava di un video prerenderizzato.

Aspettiamo quindi di vedere se gli sviluppatori saranno in grado di eguagliare quella grafica pad alla mano.

Senza dimenticare in ogni caso anche che il prossimo Gears of War 6 si farà certamente dopo il prequel, come confermato dagli stessi sviluppatori qualche giorno fa.