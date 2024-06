Gears Of War: E-Day sarà lineare e avrà «momenti spaventosi»

Gears of War: E-Day sembra essere un vero e proprio ritorno alle origini del franchise, con lo sviluppatore The Coalition che si rifarà a quanto fatto da Epic Games tanti anni fa per costruire uno sparatutto in terza persona a suo modo unico.

La serie (che trovate su Amazon) tornerà infatti sulle scene, visto che il suo ritorno era richiesto a gran voce da un numero enorme di fan.

Mostrato nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, Gears of War: E-Day promette infatti di essere un vero prequel del capitolo originale.

Si tratta di una svolta epocale rispetto a ciò che il team stava costruendo con Gears of War 4 e Gears 5, e ora arrivano conferme circa la bontà del prodotto (via PureXbox).

Parlando con IGN US, Matt Searcy, direttore creativo di E-Day, ha dichiarato che il team si è concentrato su ciò che i fan ricordavano di più dalle loro esperienze con Gears of War.

Searcy afferma che «questi momenti oscuri, quasi horror, spaventosi» sono quelli che i giocatori ricordano di più.

«Abbiamo analizzato le sensazioni provate dalle persone quando hanno giocato a Gears of War o a qualsiasi altro Gears, compreso Gears 4 [...] Ma quando le persone raccontano cosa ricordano di aver giocato, le cose che si sono distinte per loro, le sensazioni, molte di esse riguardano questi momenti oscuri, quasi horror, spaventosi. Quindi abbiamo preso quella sensazione, quella visione che è nella testa di tutti e abbiamo pensato: “Questo è il gioco che costruiremo”. Costruiremo quel gioco con tutte le abilità che abbiamo appreso, con tutta la tecnologia che abbiamo costruito, e ci impegneremo a fondo».

Un altro cambiamento riguarda la struttura generale del gioco: fino a Gears 5, la serie era molto lineare, ma il quinto ha introdotto alcuni elementi open-world su piccola scala.

Come risulta da un'altra intervista - questa volta con Stephen Totilo di Game File - Gears of War: E-Day sarà lineare.

Insomma, il fatto che The Coalition stia facendo esattamente quello che i fan chiedono da anni, rende entusiasti per Gears of War: E-Day.

Senza dimenticare che anche Gears of War 6 si farà dopo il prequel, come confermato dagli stessi sviluppatori.