Gears of War E-Day esce nel 2025? C'è chi lo pensa

Gears of War: E-Day è il nome del nuovo capitolo della serie ad opera dello sviluppatore The Coalition.

La serie di sparatutto in terza persona (che trovate su Amazon) sta infatti per tornare sulle scene.

Il gioco, mostrato nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, sarà infatti un vero e proprio prequel del capitolo originale

E se Gears of War: E-Day promette di essere molto interessante anche dal punto di vista tecnico, arriva ora un chiarimento circa l'anno di rilascio del gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, sembra che anche Gears of War: E-Day potrebbe essere tra i tanti giochi in uscita nel corso del 2025.

Durante il reveal trailer non è stata indicata una finestra di uscita, ma in un nuovo report Tom Warren di The Verge sostiene che il rilascio potrebbe avvenire l'anno prossimo.

Secondo il rapporto, alcuni mesi fa Warren aveva sentito dire che Gears of War: E-Day sarebbe uscito nel 2025, prima del prossimo gioco di Fable.

Ufficialmente, al nuovo reboot di Fable non è stata data una finestra di uscita oltre a un generico 2025, ma Warren scrive che - sempre secondo le sue fonti - il gioco di ruolo fantasy è destinato a un lancio tra ottobre e dicembre del prossimo anno.

A logica, quindi, il nuovo Gears potrebbe uscire prima dell'ultimo trimestre del prossimo anno, anche se sono solo supposizioni.

È bene tenere presente che questi piani potrebbero cambiare, o che siano già cambiati al momento in cui scriviamo.

Ad ogni modo, un lancio nel 2025 per Gears of War: E-Day non sarebbe poi così strano, visto che Xbox sembra voler proporre un gran numero di giochi di peso nel corso dei prossimi mesi.

Ma non solo: ricordiamo in ogni caso anche che il prossimo Gears of War 6 si farà certamente dopo E-Day, come confermato dagli stessi sviluppatori.