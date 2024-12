GCC Pokémon Pocket vi regala clessidre gratis con il nuovo evento: ecco i dettagli

GCC Pokémon Pocket ha appena svelato il suo nuovo evento di battaglie in PvP: proprio come accaduto al lancio, i giocatori dovranno sfidarsi online per conquistare nuove medaglie da esporre sul proprio profilo.

Fortunatamente si tratta di un evento che non richiederà vittorie consecutive, a differenza di quanto accaduto con le precedenti battaglie contestate al punto che diversi utenti hanno deciso di aiutarsi a vicenda arrendendosi il più possibile.

Vincendo 45 battaglie sarete in grado di ottenere l'ambita Medaglia d'oro, ma se ne vincerete 50 potrete conquistare fino a 3950 unità complessive di Sabbialuce.

Inoltre, se siete interessati soltanto alle ricompense più ghiotte, sarete felici di sapere che vi basterà semplicemente partecipare alle battaglie — senza doverle necessariamente vincere — per poter sbloccare clessidre gratis per l'apertura di bustine.

Nello specifico, di seguito troverete tutti gli obiettivi che dovrete completare per assicurarvi questi ambiti premi:

Completa una lotta VS: 3x Clessidra Buste

Completa tre lotte VS: 3x Clessidra Buste

Completa cinque lotte VS: 6x Clessidra Buste

Completa dieci lotte VS: 10x Clessidra Buste

Portando a termine 10 battaglie potrete dunque ottenere un massimo di 22 clessidre per aprire più velocemente le bustine: un regalo molto intrigante per chi sta cercando di completare la nuova espansione L'Isola Misteriosa.

L'evento PvP di GCC Pokémon Pocket è già disponibile da questo momento, ma avrete tempo fino al 9 gennaio 2025 per riscattare tutte le vostre ricompense: vi consigliamo già da ora di iniziare a riflettere sul mazzo da portarvi in battaglia.

L'espansione L'Isola Misteriosa ha già proposto diverse carte pronte a seminare il terrore, come le combo Celebi Ex + Serperior e Vaporeon + Gyarados Ex, oltre agli immancabili Mewtwo Ex resi ancora più forti da altre carte disponibili in questo set.

Potrebbe essere dunque una buona idea organizzare dei counter per gestire queste minacce, sempre ammesso che non abbiate già in vostro possesso tutte le carte "meta" di cui avrete bisogno per assicurarvi la vittoria.

Una volta ottenute le vostre clessidre, vi consigliamo di non preoccuparvi più di tanto delle bustine che sceglierete di aprire: dopo aver selezionato l'espansione, il carosello di buste non avrà alcuna reale importanza.

E se dovesse esservi venuta voglia di aprirle anche nella realtà, vi segnaliamo che potete trovare diversi set molto interessanti su Amazon al miglior prezzo.