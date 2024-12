GCC Pokémon Pocket, la nuova espansione è disponibile da ora

Pokémon Trading Card Game Pocket — da noi noto come Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket — si è ufficialmente aggiornato da oggi con il suo primo set di espansioni a tema, disponibile da adesso.

I giocatori potranno divertirsi a sbustare i pacchetti del set "L'Isola Misteriosa", una mini-espansione disponibile in contemporanea con la già nota espansione "Geni Supremi".

Il nuovo set si concentra principalmente su nuove carte dedicate ai Pokémon misteriosi Celebi e Mew, vero protagonista dell'espansione (se volete carte reali dedicate al Pokémon numero #151, vi consigliamo questo set su Amazon) ma in totale potrete sbloccare ben 68 nuove carte uniche, che includono carte Ex dedicate a Pidgeot, Aerodactyl e Gyarados.

Un numero che, se includiamo le versioni Full Art, Gold e altre edizioni limitate, può aumentare addirittura a 86 nuove carte da sbloccare e aggiungere ai vostri mazzi e raccoglitori.

Per celebrare l'arrivo di questa espansione e i 60 milioni di download, GCC Pokémon Pocket ha deciso di regalare ai suoi utenti 12 clessidre al giorno per 3 giorni consecutivi: significa che potrete aprire 3 bustine in più senza limiti di tempo.

Un piccolo omaggio che vi permetterà di iniziare la vostra raccolta con qualche carta in più, se eravate a corto di clessidre prima del lancio di questa espansione.

Potrete inoltre sbloccare ulteriori ricompense completando missioni a tema e le nuove battaglie contro la CPU: dopo essere entrati nelle relative schede delle lotte per gradi, basterà selezionare il pulsante "Espansioni" per accedere alle missioni dedicate a "L'Isola Misteriosa".

Dato che c'era una grandissima attesa per queste nuove carte virtuali da collezione, vi avvisiamo che GCC Pokémon Pocket sta riscontrando alcuni problemi ai server: se dovessero comparirvi improvvisamente errori, vogliamo dunque rassicurarvi e confermarvi che non si tratta di un problema col vostro smartphone.

Sperando che si risolvano il prima possibile, non possiamo che augurarvi buona fortuna con le vostre sbustate: incroceremo le dita per voi per eventuali "God pack" con cui esultare.