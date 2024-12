GCC Pokémon Pocket, l'ordine delle bustine ha davvero importanza? C'è una risposta

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket continua a conquistare ogni giorni milioni di appassionati su smartphone, attirando anche un'ampia fascia di utenti casual interessati a collezionare le proprie carte preferite.

Proprio come nelle controparti reali (di cui trovate diversi set su Amazon), sarà solo il caso a stabilire quali carte troveremo all'interno delle bustine, ma solo dopo aver fatto la nostra scelta da un carosello proposto dal gioco.

Tuttavia, secondo quanto sostengono molti appassionati ed esperti, questa scelta non avrebbe realmente importanza: le carte di GCC Pokémon Pocket sarebbero infatti prestabilite nel momento stesso in cui noi sceglieremo di aprire una busta di una specifica espansione.

IGN USA ha provato a fare chiarezza sulla questione interrogando Creatures Inc. sul funzionamento di questa meccanica, ricevendo però una risposta, se possibile, ancora più criptica:

«L'esperienza di apertura è simile alle bustine Pokémon del gioco da tavola e potete creare le vostre routine per la vostra esperienza di gioco. Siete voi a scegliere quale busta d'espansione aprire e credo che tutti svilupperanno un proprio modo per godersi il gioco. Abbiamo posto particolare attenzione per rendere divertente il processo di selezione della busta, l'apertura e il guardare le carte».

In altre parole, quella di Creatures Inc. è una vera e propria non-risposta, ma sembrerebbe anche confermare che effettivamente tutto il processo di selezione è solo parte dell'esperienza ludica di GCC Pokémon Pocket, senza che vi siano effettivamente differenze tra una busta e l'altra.

Una conferma in tal senso è arrivata dalla youtuber PokéNinaa che ha condotto un intrigante esperimento: dopo aver selezionato un set di buste, ma rimanendo ferma nel carosello, ha chiesto a un amico di controllare le sue ultime Pesche Misteriose, trovandosi di fronte a un set di carte che la youtuber non aveva ancora effettivamente sbustato.

Dopo aver quindi fatto la sua selezione, sullo schermo sono effettivamente comparse le carte già "spoilerate" dalla Pesca Misteriosa, confermando di fatto che la selezione non ha alcuna importanza.

Insomma, non dovrete più temere di aver mancato un "God Pack" a causa di scelte errate, dato che è GCC Pokémon Pocket a fare in automatico la scelta per voi.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono già disponibili le carte aggiuntive dell'espansione "L'Isola Misteriosa": anche in questo caso, il carosello non avrà davvero alcuna importanza.