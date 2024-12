Il nuovo evento di GCC Pokémon Pocket è così difficile che i fan si "arrendono" di proposito

Il nuovo aggiornamento di Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket ha introdotto un nuovo evento PvP con la possibilità di guadagnare un emblema esclusivo, decisamente difficile da ottenere.

Proprio come accaduto nel primo evento dedicato, gli utenti dovranno riuscire a vincere e portare a termine numerose battaglie online per garantire diverse ricompense, come clessidre per l'apertura delle bustine e sabbialuce aggiuntiva.

Ma se per il primo emblema di GCC Pokémon Pocket bastava riuscire a vincere in modo sparso per portarsi a casa le ricompense, garantendo dunque a chiunque non disponga di mazzi competitivi la possibilità di guadagnarsi la ricompensa, questa volta sarà necessario mettere in piedi un filotto di 5 vittorie consecutive.

Un'impresa non facile anche per chiunque disponga dei mazzi più competitivi: come in qualunque gioco di carte, il fattore RNG potrebbe infatti sempre strapparci via la vittoria all'ultimo secondo.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Dexerto, ci sono diversi giocatori che sono già riusciti a guadagnare l'emblema che hanno deciso di "lottare" contro questa decisione e aiutare gli utenti a ottenere più facilmente la loro ricompensa.

Molti giocatori che hanno già completato l'evento e che, di conseguenza, non hanno nulla da guadagnare da altre battaglie, hanno infatti deciso di arrendersi all'inizio dello scontro: un piccolo gesto che conterà comunque come una vittoria nella streak dell'evento dei loro avversari.

Chiunque si sia preoccupato principalmente di collezionare carte (a tal proposito, se avete voglia di iniziare anche nella vita reale, trovate diversi set su Amazon) avrà dunque una possibilità in più di riuscire a ottenere questo emblema: è facile ipotizzare che negli ultimi giorni sarà sempre più facile riuscire a trovare utenti pronti a rinunciare a una vittoria per venirvi incontro.

L'augurio della community, ovviamente, è che il team di sviluppo stia semplicemente testando le acque e non riproponga più eventi così impegnativi: rendere il gioco accessibile a un pubblico casual, del resto, è stata la chiave del suo successo.

Ricordiamo che sono comunque attualmente in corso altri due eventi, che vi permetteranno di vincere carte promo esclusive: un evento contro la CPU per Venusaur e l'evento per le pesche misteriose con Bulbasaur e Magnemite.