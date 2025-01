GCC Pokémon Pocket svela Scontro Spaziotemporale: tutte le novità dell'espansione

È tempo di continuare a catturarli tutti anche su mobile, perché GCC Pokémon Pocket lancerà la sua seconda espansione massiccia il prossimo 29 gennaio e ci saranno ovviamente tante altre carte da collezionare.

GCC Pokémon Pocket si prepara a lanciare Scontro Spaziotemporale, che sarà disponibile il 30 gennaio 2025. Questo nuovo set si concentrerà sui Pokémon della quarta generazione, quindi quelli di Diamante e Perla (li trovate su Amazon) con un focus particolare sui leggendari Dialga e Palkia, che saranno i protagonisti delle due buste tematiche dell’espansione.

Entrambi riceveranno una carta Ex, insieme ad altri Pokémon di rilievo come Cresselia, Gible, e i tre starter di Sinnoh, oltre a una carta allenatore dedicata a Camilla.

Con un numero stimato tra 160 e 170 carte, Scontro Spaziotemporale sarà più ampio del set precedente, ma rimarrà inferiore rispetto al debutto di Apex Genetico, che conteneva ben 286 carte.

La nuova espansione punta ad arricchire il meta del gioco, portando carte strategiche come Dialga Ex, che potrebbe finalmente rendere competitivi i mazzi basati sull’archetipo Metallo. La sua mossa Metallic Turbo, sebbene infligga solo 30 danni, permette di assegnare due Energie Metallo a un Pokémon in panchina, offrendo un vantaggio significativo in termini di ritmo di gioco.

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione della funzione di scambio già annunciata, prevista per il 28 gennaio, un giorno prima del lancio del nuovo set. Questo aggiornamento, molto atteso dalla community, permetterà ai giocatori di scambiare carte tra loro, ampliando le possibilità di personalizzazione dei mazzi e migliorando l’esperienza complessiva del gioco.

Nonostante la rotazione programmata delle espansioni, al momento non ci sono segnali sul ritiro di Apex Genetico, che rimarrà disponibile per l’apertura delle buste anche dopo l’arrivo di Scontro Spaziotemporale. Con queste aggiunte, DeNA continua a espandere il mondo di GCC Pokémon Pocket, offrendo nuove strategie e miglioramenti che promettono di entusiasmare sia i fan della serie sia i nuovi giocatori.

Continuerà quindi il momento estremamente positivo del gioco, che sta facendo incassare tantissimo. Davvero tanto. Il quale è stato celebrato anche da The Pokémon Company stessa in più occasioni, con dei regali per i fan.