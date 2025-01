Non avete idea di quanto stia incassando GCC Pokémon Pocket

GCC Pokémon Pocket sta andando molto bene, l'ha fatto sin dal day one e non è una grande sorpresa, ma era difficile immaginare che in meno di 3 mesi potesse superare i $400 milioni di ricavi.

L'analisi arriva da Aaron Astle su PocketGamer.biz, utilizzando i dati analizzati da AppMagic che segnalano quanto l'evoluzione dell'interesse dei giocatori verso GCC Pokémon Pocket sia cresciuto tantissimo.

Solitamente prodotti del genere vivono del proverbiale boom iniziale per poi, fisiologicamente, calare un po' e assestarsi sulla normalità. Tuttavia non è così per la versione digitale e "lite" delle classiche carte collezionabili Pokémon, che ha infiammato ancora una volta la Pokémon-mania.

In particolare da parte del pubblico giapponese, ovviamente, che rappresenta ben il 43% delle entrate totali.

Inoltre, sempre secondo le analisi, non solo non è calato l'interesse ma sembra che la spesa media per i contenuti di GCC Pokémon Pocket stia anche salendo, conun aumento stimato dell'1% rispetto alle prime due settimane.

L'app ha raccolto tantissimi giocatori fin dai primi giorni e, in questo momento, non fa altro che recuperare il frutto della fidelizzazione iniziale che ora sta portando a costruire la proverbiale miniera d'oro.

Sarà interessante vedere il confronto con i guadagni del mercato collezionabile "classico", per così dire. Il commercio di carte Pokémon è ancora redditizio e attivissimo grazie al caro e vecchio collezionismo, ma se le cose per GCC Pokémon Pocket miglioreranno ancora è probabile che The Pokémon Company rivedrà le proprire mire in termini di investimenti.

