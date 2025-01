GCC Pokémon Pocket celebra un grande traguardo con una nuova carta promo gratis

In pochi mesi dal lancio ufficiale, GCC Pokémon Pocket ha già saputo conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo, riaccendendo la passione per la raccolta delle carte collezionabili.

Molti giocatori hanno infatti ammesso di aver iniziato a raccogliere le controparti reali dopo essersi appassionati a Pocket, ma allo stesso tempo ci sono svariati utenti che monitorano ogni giorno con estrema attenzione gli ultimi arrivi "virtuali" sull'app per dispositivi mobile.

Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno annunciato un altro clamoroso traguardo ottenuto da GCC Pokémon Pocket: sono state ufficialmente ottenute ben 40 miliardi di carte complessive in tutto il mondo.

Se consideriamo che ogni bustina include solo 5 carte e che il gioco è disponibile solo dallo scorso 30 ottobre, si tratta di numeri semplicemente incredibili e che testimoniano l'enorme quantità di utenti attivi.

Per festeggiare questo traguardo, da adesso potete effettuare il login su GCC Pokémon Pocket per riscattare totalmente gratis una carta promo esclusiva Pokédex, con un artwork alternativo rispetto alla versione già presente in-game.

La carta in questione non raffigura infatti soltanto uno dei Pokédex regionali (a tal proposito, vi consigliamo questo intrigante raccoglitore di carte a tema su Amazon) ma anche gli starter di Kanto e Pikachu.

Al momento si tratta dell'unico modo in cui è possibile ottenere la carta Promo #008 e resterà disponibile fino al 30 aprile: la troverete pronta ad aspettarvi nell'apposita sezione per le ricompense in-game, con l'iconica a simbolo di regalo.

Restando in tema di regali, segnaliamo che da oggi è disponibile anche il nuovo evento PvP con clessidre buste e sabbialuce da sbloccare, oltre a medaglie esclusive da aggiungere alla vostra collezione ottenendo vittorie consecutive.

Si tratta dunque di una nuova versione di un evento che aveva già fatto discutere, al punto che diversi fan avevano deciso di dare una mano ai giocatori più sfortunati arrendendosi di proposito. Probabilmente, accadrà lo stesso anche in questa nuova occasione.

Ricordiamo anche che entro la fine del mese arriveranno novità molto importanti: saranno infatti disponibili gli scambi e una nuova espansione.