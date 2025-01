GCC Pokémon Pocket, arrivano gli scambi e la nuova espansione: ecco i dettagli

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, alla fine è arrivata la conferma ufficiale: GCC Pokémon Pocket ha annunciato l'imminente arrivo degli scambi e della nuova espansione di bustine, in entrambi i casi previsti a gennaio 2025.

L'annuncio è arrivato con un comunicato rilasciato sugli account ufficiali social dedicati al videogioco mobile di successo, con tanto di una descrizione dettagliata su cosa potremo aspettarci dagli scambi in-game.

Gli autori di GCC Pokémon Pocket spiegano che intendono monitorare attivamente i feedback degli utenti per gli scambi, motivo per il quale la funzionalità potrebbe essere modificata dopo il suo debutto.

Viene in ogni caso spiegato che sarà possibile scambiare carte con i propri amici, ma dovranno essere necessariamente della stessa rarità: non potrete, per esempio, scambiare un Pokémon base con una versione EX.

Sono state inoltre confermate le indiscrezioni sui limiti alla rarità: gli utenti potranno impostare per lo scambio solo carte con rarità da 1 a 4 diamanti, oltre alle versioni full art da 1 stella.

Questo significa che, purtroppo, sono state escluse la versioni full art da 2 stelle — che includono i Pokémon EX o le carte allenatore — le carte Immersive e le versioni dorate.

Un ulteriore dettaglio, su cui sarà necessario avere più chiarimenti, è che GCC Pokémon Pocket chiederà di consumare un oggetto prima di poter effettuare uno scambio: resta ovviamente da capire quanto sarà comune o se gli scambi saranno a tutti gli effetti scoraggiati.

Pare dunque che, a differenza delle controparti reali (che potete iniziare a collezionare su Amazon), le carte di GCC Pokémon Pocket dovranno seguire regole molto stringenti per poter essere scambiate: la community ha già manifestato il proprio disappunto per molte di queste restrizioni, ma gli sviluppatori hanno risposto ribadendo di voler monitorare attentamente le reazioni dei fan e l'effettivo utilizzo in-game.

L'annuncio prosegue anticipando l'arrivo di nuovi booster pack nel corso del mese: al momento non è stata annunciata una data più precisa, ma viene confermato che faremo la conoscenza di nuovi Pokémon.

Se le indiscrezioni delle ultime ore fossero confermate, dovremmo aspettarci l'arrivo di questo nuovo set dal 29 gennaio, ma ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di un ulteriore annuncio ufficiale.

In ogni caso, le nuove carte non dovrebbero essere disponibili per lo scambio: la feature sarà infatti inizialmente aperta solo per Geni Supremi e L'Isola Misteriosa, il che fa pensare a un inserimento graduale delle espansioni per incentivare gli utenti a "sbustare" il più possibile.