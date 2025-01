GCC Pokémon Pocket, l'espansione "Scontro Spaziotemporale" è disponibile da ora

È finalmente arrivato il momento di espandere la vostra collezione virtuale e preparare nuovi mazzi: su GCC Pokémon Pocket è infatti disponibile da questo momento la nuova espansione di gioco, con due bustine a tema pronte da aprire.

Come vi avevamo preannunciato sulle nostre pagine, l'espansione "Scontro Spaziotemporale" è dedicata prevalentemente alla quarta generazione di mostriciattoli tascabili, con Dialga e Palkia come protagonisti assoluti (se il leggendario di Pokémon Perla è il vostro preferito, vi consiglio questo intrigante mazzo su Amazon).

Con 155 nuove carte in totale, che aumentano a 207 complessive includendo gli artwork alternativi più rari, i fan potranno godersi alcuni dei Pokémon più amati di Sinnoh e anche nuove carte allenatore, tra le quali emerge in particolar modo la campionessa Camilla.

Ma non solo: questa espansione segna anche l'esordio ufficiale in GCC Pokémon Pocket delle carte "Oggetto Pokémon", da equipaggiare ai vostri Pokémon e destinate a rendere le battaglie un po' più complesse.

Non mancheranno ovviamente anche alcuni dei Pokémon di quarta generazione più iconici come Infernape, Lucario e Giratina, anche se dobbiamo sottolineare che non sono stati inclusi tutti i Pokémon di quarta generazione.

A differenza di quanto accaduto con il lancio del primo set, sembra infatti che diversi Pokémon non siano stati inclusi: è possibile che ci si stia preparando al lancio di un'ulteriore espansione, magari ispirata a Leggende Pokémon Arceus.

Ad ogni modo, c'è stata un'enorme attesa per il lancio di questa espansione e durante la prima ora di gioco i server sono andati letteralmente in tilt, rendendo praticamente impossibile entrare e riuscire ad aprire le bustine.

Fortunatamente nel momento in cui scriviamo questo articolo la situazione sembra essersi stabilizzata, ma se doveste riscontrare errori vi invitiamo a ritentare il più possibile: vi assicuro che il problema non è il vostro smartphone, ma i server di gioco.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono già ufficialmente disponibili anche gli scambi, anche se sono eccessivamente costosi e, con buona probabilità, finirete per non utilizzarli.