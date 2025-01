Su GCC Pokémon Pocket sono arrivati gli scambi, ma c'è una pessima notizia

Da adesso sono ufficialmente disponibili gli scambi su GCC Pokémon Pocket: dopo aver scaricato un aggiornamento dai relativi store potrete infatti accedere alla funzionalità più attesa del fenomeno mobile del momento.

Tuttavia, il lancio ha lasciato fin da subito l'amaro in bocca agli appassionati: se speravate di riuscire a fare scambi per carte rare in totale tranquillità con i vostri amici, probabilmente rimarrete delusi.

Gli sviluppatori avevano già avvertito i fan per i limiti di rarità delle carte, che non potranno andare oltre 4 diamanti e 1 stella, oltre che della necessità di utilizzare una valuta virtuale specifica, ma ciò che non era chiaro è che il tutto si sarebbe rivelato estremamente dispendioso.

Oltre a un'energia ricaricabile con il tempo, similmente a quanto accade già per le pesche misteriose, gli utenti dovranno infatti spendere degli appositi gettoni scambio, che è possibile ottenere soltanto sacrificando i doppioni in nostro possesso.

Lo scambio di carte avrà un costo differente in base alla rarità richiesta: 3 diamanti richiedono 120 gettoni, 4 diamanti — ovvero le carte EX — costeranno ben 500 gettoni, mentre le carte da 1 stella — le full art per Pokémon che non sono EX — costano invece 400 gettoni.

Il problema è che, per ottenere gettoni, dovrete sacrificare esclusivamente carte con rarità da 3 diamanti in su, ma le carte da 3 diamanti vi permetteranno di ottenere la "bellezza" di 25 gettoni l'una.

Una feature che sta già inevitabilmente scatenando numerose polemiche su forum social come Reddit, con tantissimi utenti convinti che gli scambi siano stati disegnati per essere utilizzati il meno possibile.

Personalmente comprendo la necessità degli sviluppatori di provare a incentivare gli utenti a continuare a "sbustare" e, possibilmente, a spendere soldi con le microtransazioni, ma il tutto poteva essere gestito in maniera decisamente meno complicata e meno frustrante per l'esperienza degli utenti.

Staremo a vedere se le polemiche della community serviranno a far cambiare idea al team di sviluppo e ribilanciare il tutto, dato che la maggior parte degli utenti che potrebbero avere i punti necessari per gli scambi... probabilmente avranno già tutto quello che gli serve, rendendo la feature praticamente inutile.

Proverò a risollevarvi il morale ricordandovi che a partire da domani sarà disponibile la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket, dedicata alla quarta generazione di mostriciattoli tascabili e che vede Dialga e Palkia come protagonisti.

Nel frattempo, se questi costi assurdi dovessero avervi fatto venire voglia di collezionare le vere carte da gioco, vi consigliamo un divertente set per iniziare a giocare su Amazon.