Games With Gold, ecco gli ultimi giochi gratis di agosto

Sebbene Xbox Game Pass Core rimpiazzerà il "vecchio" Games With Gold (debutterà ufficialmente il 14 settembre 2023) è tempo di scoprire i giochi gratis di agosto.

Il servizio in abbonamento da affiancare a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) ha visto l'interesse dei giocatori calare nel corso degli anni.

Advertisement

Il nuovo servizio sarà, di fatto, un'evoluzione dell'ormai obsoleto Xbox Live Gold, consentendo ai giocatori che lo sottoscriveranno l'accesso a servizi multiplayer su piattaforme Xbox oltre a sconti esclusivi per l'acquisto dei nuovi titoli.

Ora, come riportato anche su ResetEra, è tempo di scoprire gli ultimi due giochi gratuiti del servizio.

Scoprite mondi oscuri o andate alla deriva su console Xbox One e Xbox Series X|S, intraprendete un viaggio attraverso un regno desolato in Blue Fire e poi correte in un gioco stile arcade retrò anni '90 in Inertial Drift:

Blue Fire - disponibile dall'1 al 31 agosto.

Inertial Drift - disponibile dall'1 al 31 agosto

Ricordiamo ancora una volta e per i più distratti, che si tratta degli ultimi due giochi gratuiti per gli abbonati a Games With Gold, prima che il servizio venga definitivamente "chiuso".

Il prezzo per l'Italia del nuovo Game Pass Core, come confermato da un portavoce Microsoft alla nostra redazione, sarà di 6,99€ mensili, o di 59,99 euro annuali. Chi è già utente Gold o Ultimate non dovrà fare assolutamente nulla per passare al nuovo abbonamento.

Restando in tema, Microsoft ha reso noti i dati per l'ultimo quarto dell'anno fiscale 2023, con le entrate dai servizi che si difendono bene, mentre faticano le console.

Ma non solo: di recente Microsoft ha ottenuto il via libera per procedere con l'acquisizione di Activision Blizzard e ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti e delle sue console, in risposta alle fluttuazioni del mercato e delle monete.