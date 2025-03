Game Pass svela i nuovi vantaggi gratis per gli abbonati

Xbox Game Pass è un servizio dagli indubbi benefici, e tra questi ci sono anche dei contenuti e bonus aggiuntivi gratis per gli abbonati in alcuni videogiochi (soprattutto live service).

Dopo quelli già noti, relativi soprattutto ai videogiochi di casa Riot Games all'interno di una partnership lanciata a sorpresa qualche anno fa, Xbox ha svelato dei nuovi vantaggi per gli abbonati che si aggiungeranno a questi.

In un post su Xbox Wire, l'azienda ha spiegato l'espansione dei benefici in-game per i membri Ultimate e PC Game Pass, offrendo un valore aggiunto che promette di trasformare l'esperienza di gioco gratuita.

All'interno di Heroes of the Storm, titolo che Blizzard aveva chiuso in una tomba per poi procedere a riesumarlo di recente, gli abbonati potranno avere sbloccati ben 30 eroi provenienti dagli universi Blizzard.

All'interno di Naraka: Bladepoint, gli abbonati avranno accesso a tutti i personaggi insieme a equipaggiamenti esclusivi come l'headgear Xbox e il pacchetto Phoenix Princess per Justina Gu.

Non meno interessanti i benefici per Smite 2, dove gli abbonati riceveranno la skin esclusiva High Velocity Hecate, cinque divinità già sbloccate (Ares, Anhur, Hecate, Hercules e Nemesis), oltre al titolo OP e all'emote GG attraverso il Welcome Pack.

Chi preferisce l'azione frenetica di The Finals potrà invece sfoggiare il completo Stryker Grid Set sponsorizzato da Ivada, comprensivo di outfit completo, skin per tre armi, un charm e un boost del 25% agli XP delle partite, con l'aggiunta di 500 Multibucks.

Ovviamente non manca il supporto per i videogiochi che avevano già dei bonus grazie a Game Pass, che verranno ampliati nei prossimi tempi.

L'obiettivo è chiaro: creare un ecosistema in cui l'abbonamento Game Pass offra vantaggi tangibili anche per chi predilige esperienze free-to-play, con aggiornamenti stagionali che garantiscono novità costanti.

Non mancherà neanche il classico turnover di giochi gratis: a marzo arriva un nuovo soulslike, mentre Lies of P se ne andrà una volta per tutte.