8 giochi gratis lasciano Xbox Game Pass a metà marzo: c'è Lies of P

In attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi in arrivo a marzo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento ci segnala ancora una volta che dovremo dire addio a numerosi giochi a metà mese.

Dal 15 marzo dovremo infatti salutare ben 8 giochi gratuiti, tra i quali ci sono nomi di spicco e che vi invito a non sottovalutare.

Come gli abbonati ben sapranno, il catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si trova a costretto a fare rimozioni ogni metà e fine mese, ma ci fornisce sempre circa due settimane di anticipo per recuperarne il più possibile.

Di seguito trovate la lista completa di titoli pronti a salutarci tra pochi giorni, che vi raccomando ancora una volta di consultare attentamente:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 15 marzo

Evil West

Lies of P

MLB The Show 24

No More Heroes 3

Solar Ash

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: The Song of Life

Tra i nomi più importanti a cui dovremo dire addio nelle prossime settimane c'è sicuramente Lies of P, il sorprendente soulslike che ci lascerà prima del lancio del DLC Overture.

Vi segnalo che prosegue inoltre la "fuga" dei giochi Yakuza su Game Pass con il quinto e il sesto capitolo, dopo che nelle scorse settimane avevamo già salutato le edizioni rimasterizzate del terzo e del quarto episodio

Tutti i giochi presenti in lista sono disponibili sia sulle console Xbox che su PC, con l'unica eccezione di MLB The Show 24 che potrà essere giocato solo su console.

Come sempre, il mio consiglio resta quello di provare il prima possibile tutti questi titoli e, qualora ce ne fosse almeno uno in grado di catturare la vostra attenzione, provare a completarlo prima che sia troppo tardi.

In ogni caso, per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento sarà disponibile uno sconto di almeno il 20% su tutti i giochi della selezione, così da poterli acquistare e continuare a giocarli dopo la rimozione.

Al momento non sono ancora stati confermati tutti i giochi gratis in arrivo a marzo: per il momento sono state confermate solo due produzioni al day-one, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena arriverà il consueto comunicato ufficiale.