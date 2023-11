Blizzard ha appena riesumato un gioco che aveva ucciso

Ricordate Heroes of the Storm? Se la risposta è "no", non preoccupatevi. Blizzard aveva abbandonato brutalmente il suo MOBA di recente, bloccando il supporto ma lasciandolo comunque attivo per i giocatori che volevano ancora popolarlo partita dopo partita.

Il titolo sembrava definitivamente scomparso dopo una vita non estremamente esaltante ma, a sorpresa, qualche ora fa la software house ha pubblicato una patch.

Come sempre Blizzard aveva puntato moltissimo sulla proprietà intellettuale in un primo momento, con tanto di gadget e novità di vario tipo che trovate ancora su Amazon, ma non avendo mai preso piede realmente c'è stato un abbandono graduale nel tempo.

Dapprima per i soli eventi eSports di Heroes of the Storm, che Blizzard aveva rinunciato a creare con un annuncio arrivato dopo alcuni anni dal lancio del titolo nel 2015, ma continuando comunque a creare contenuti per il gioco.

Poi, nel luglio del 2022, è arrivata la conferma dell'abbandono del supporto concreto al MOBA attraverso una nota ufficiale sul sito.

«D'ora in poi supporteremo Heroes in modo simile ai nostri altri giochi di vecchia data, StarCraft e StarCraft II», aveva dichiarato Blizzard all'epoca, aggiungendo: «Le patch future si concentreranno principalmente sulla sostenibilità del client e sulla correzione dei bug, con aggiornamenti al bilanciamento che arriveranno quando necessario.».

Ma, come riporta IGN US, Blizzard ha pubblicato poco fa una patch molto imponente per Heroes of the Storm e la community è tornata a sperare che qualcosa possa succedere per il proprio MOBA preferito. Una patch che è arrivata a stretto giro con un altro aggiornamento dello scorso settembre, che aveva già dato ai fan una scintilla di vitalità.

Blizzard ha annunciato la nuova patch su X, scatenando le reazioni (forse troppo) entusiaste dei fan:

Ovviamente non è stato annunciato nessun contenuto inedito, mappe o eroi, ma sono stati applicati una serie di bilanciamenti e una serie di fix tecnici, ovvero quello che Blizzard aveva sempre promesso.

Ma questo non ha impedito ai fan di rispondere al post con un entusiasmo smisurato, forse anche spinto dal recente revival di Blizzard che sembra essere tornata a voler fare effettivamente videogiochi.