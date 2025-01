Game Pass Standard si aggiorna con 4 nuovi giochi gratis, da ora

Microsoft ha deciso di fare una gradita sorpresa agli utenti iscritti al piano Xbox Game Pass Standard, ampliando da oggi 8 gennaio l'offerta del catalogo con 4 nuovi giochi gratuiti.

Si tratta di titoli resi precedentemente disponibili su Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) e PC Game Pass, ma che adesso potranno essere scaricati anche tramite il piano pensato appositamente per le console.

Nello specifico stiamo parlando di Lightyear Frontier (Game Preview), My Time at Sandrock, Robin Hood Sherwood Builders e Rolling Hills, già disponibili da questo momento.

Trattandosi di un'esclusiva console Xbox, il titolo più interessante è indubbiamente Lightyear Frontier, un farming simulator open world in cui gestirete il tutto alla guida di comodi robottoni, attualmente disponibile in accesso anticipato.

La nostra Giulia Francolino lo aveva già provato per voi, raccontandovi che l'opera di Frame Break «si inserisce perfettamente nel filone degli amati wholesome game sempre più popolari, distinguendosi per l'atmosfera piacevole e la deliziosa direzione artistica già da questo lancio in early access».

Ma segnaliamo anche l'interessantissimo My Time at Sandrock, che Giulia Francolino ha già premiato con un 8/10: nella recensione vi ha raccontato infatti che «il secondo capitolo della serie ci regala un gameplay rilassante, divertente e in grado di rendere gradevoli anche le tantissime missioni secondarie disponibili».

Se eravate già iscritti al piano Ultimate o PC Game Pass, chiaramente nella giornata odierna non ci sono reali novità da segnalarvi, ma l'aggiornamento è sicuramente significativo per chi invece ha preferito puntare al piano Standard dell'abbonamento.

Nelle scorse ore sono stati finalmente confermati i prossimi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass: sarà necessario attendere il 14 gennaio, quando sarà disponibile una doppietta di titoli davvero interessante.

Ovviamente bisogna ancora scoprire la seconda ondata per la metà finale del mese, anche se sappiamo già che sono in arrivo 3 produzioni imperdibili a fine gennaio.