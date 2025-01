Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di gennaio 2025

Xbox Game Pass si prepara a dare il via al 2025, visto che ora sono stati resi noti i primi giochi che arriveranno a gennaio.

Chi è abbonato al servizio e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Difatti, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è finalmente arrivato il momento delle prima novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa prima metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Primi giochi Xbox Game Pass gennaio 2025

Road 96 (Cloud, Console, and PC) – January 7

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X|S) – January 8

Now with Game Pass Standard

My Time at Sandrock (Console) – January 8

Now with Game Pass Standard

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – January 8

Now with Game Pass Standard

Rolling Hills (Console) – January 8

Now with Game Pass Standard

EA Sports UFC 5 (Cloud and Xbox Series X|S) EA Play – January 14

Game Pass Ultimate

Diablo (PC) – January 14

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tra i big del mese di dicembre in arrivo su Xbox Game Pass spicca senza dubbio EA Sports UFC 5.

Inoltre, non male neppure il classico Diablo, oltre a Lightyear Frontier e Rolling Hills.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, in attesa poi di alzare il sipario sulla cosiddetta "seconda ondata" di giochi che verrà resa nota solo dopo la prima metà del mese attualmente in corso (vi aggiorneremo prontamente).

