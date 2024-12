Xbox Game Pass: tutti i giochi gratis confermati a gennaio 2025

A meno che non arrivino ulteriori annunci a sorpresa dell'ultimo minuto, Xbox Game Pass ha ormai rilasciato tutti gli ultimi giochi gratis di questo 2024, il che significa che è arrivato il momento di pensare al prossimo anno.

L'ultimo aggiornamento del catalogo arriverà soltanto a fine 2024, ma non riguarderà nuove aggiunte: dovremo infatti dire addio ad altri 6 giochi gratis, che non saranno più scaricabili per gli abbonati.

Ma gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon) potranno ovviamente continuare ad aspettarsi tanti omaggi nel corso del prossimo anno, con ben 5 giochi gratis già confermati per il prossimo gennaio.

Il primo mese dell'anno partirà con diversi omaggi molto interessanti: di seguito vi riproponiamo tutti i titoli già annunciati in arrivo su Game Pass per gennaio 2025 (via Pure Xbox).

Xbox Game Pass: giochi confermati a gennaio 2025

Carrion | 2 gennaio

Road 96 | 7 gennaio

Eternal Strands | 28 gennaio

Sniper Elite: Resistance | 30 gennaio

Citizen Sleeper 2: Starward Vector | 31 gennaio

Se Carrion e Road 96 rappresentano dei grandi ritorni per il catalogo, gli ultimi 3 titoli della line-up mensile sono decisamente più interessanti, trattandosi di giochi disponibili fin dal day-one.

Un 2025 che si preannuncia essere molto interessante, ma ovviamente vi ricordiamo che questa è soltanto una lista preliminare con i titoli in arrivo già confermati.

Siamo infatti ancora in attesa della lista completa che Xbox dovrebbe pubblicare con molta probabilità a inizio anno e che dovrebbe includere molte altre selezioni a sorpresa tutte da scoprire.

Come sempre vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo, ma nel frattempo potete già iniziare a segnare questi appuntamenti sul vostro calendario.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Xbox ha deciso di dire addio al 2024 anche con una nuova serie di offerte sullo store: abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in sconto.