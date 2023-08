Forza Motorsport scalda i motori: ecco i requisiti PC

Forza Motorsport è tra i tanti titoli che andranno a potenziare la lineup delle piattaforme gaming di Microsoft, anche su PC ovviamente.

La nuova iterazione dalla serie arriverà ovviamente anche su Xbox Game Pass (e potete abbonarvi tramite Amazon), va a impreziosire il 2023 di Xbox piazzandosi finalmente sul calendario.

Il prossimo Forza Motorsport ha l'obiettivo di sfidare direttamente Gran Turismo per altro, diventando il simulatore di corse definitivo.

E dopo il secondo reveal/annuncio dello scorso giugno durante la Summer Game Fest, ora è il momento di scoprire quanto Forza Motorsport sarà next-gen su PC.

Microsoft ha condiviso le specifiche minime e raccomandate necessarie per giocare a Forza Motorsport quando verrà pubblicato il 10 ottobre su Xbox Series X|S e PC.

Ecco l'hardware di cui avrete bisogno:

Il titolo supporterà ovviamente risoluzioni native fino a 4K "e oltre", come le risoluzioni ultrawide.

Forza Motorsport sfrutterà anche le tecnologie di upscaling DLSS 2 di Nvidia e FSR 2.2 di AMD, mentre il supporto a DLSS 3 e DLSS 3.5 verrà aggiunto in seguito, come dichiarato dal team di sviluppo.

Tra le feature PC ci sono anche la precompilazione e il pre-caching degli shader che dovrebbero mitigare lo stuttering e l'utilizzo del DirectStorage, tecnologia che ha debuttato di recente anche con Ratchet & Clank Rift Apart in versione PC (qui la nostra recensione).

Per quanto riguarda l'hardware, Forza Motorsport necessita almeno di un Intel Core i5-8400 o Ryzen 5 1600, insieme ad una GPU come GTX 1060 o RX 5500 XT e 4 GB di RAM. Per i requisiti raccomandati e per spingere ulteriormente le prestazioni serve un Intel Core i5-11600K o Ryzen 5 5600X, abbinato a un RTX 2080 Ti o RX 6800 XT e 8 GB di RAM. Per poi arrivare al massimo delle funzionalità con un Intel Core i7-11700K o Ryzen 7 5800X, un RTX 4080 o RX 7900 XT e 16 GB di RAM.

Insomma, un titolo next-gen vero e proprio con un gameplay altrettanto affascinante: lo potete vedere qui.

Forza Motorsport farà il suo ritorno anche alla Gamescom con tutta probabilità, insieme a tanti altri big di Xbox.