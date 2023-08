Xbox porterà oltre 30 titoli alla Gamescom, ci sono big

Con l'avvicinarsi della Gamescom 2023, Microsoft ha rivelato tutti i dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi da Xbox all'evento di Colonia.

Chiaramente vedremo alcuni nuovi giochi che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass, l'abbonamento di Microsoft a cui potete aderire anche tramite Amazon.

Advertisement

L'azienda ha dichiarato che prevede la più grande presenza di Xbox nella storia dell'evento, con una line-up che comprende oltre 30 giochi (39, per la precisione) e una serie di titoli first party, third party e indie in uscita (via GamingBolt).

Per quanto riguarda first party, Microsoft presenterà allo stand della Gamescom una serie di titoli in uscita, tra cui Towerborne e Ara: History Untold, oltre a giochi in corso con nuovi contenuti in preparazione, come Sea of Thieves, The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator.

L'azienda porterà al suo stand anche Starfield, Forza Motorsport e Senua's Saga: Hellblade 2, ma invece di avere stand giocabili, la loro presenza sarà limitata a foto, incontri e poco altro.

Saranno invece presenti e giocabili anche alcuni importanti titoli di terze parti, tra cui spicca S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Altri titoli di rilievo che saranno presenti sono Armored Core 6: Fires of Rubicon, Jusant, Under the Waves, Payday 3, Persona 5 Tactica, Sonic Superstars, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Mortal Kombat 1 e Ghostrunner 2, tra gli altri.

Ecco quindi la line-up Xbox per la Gamescom 2023 (i titoli contrassegnati con un asterisco non saranno giocabili):

Starfield*

Towerborne

Microsoft Flight Simulator

The Elder Scrolls Online: Necrom

Jusant

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai

Dungeons 4

Under the Waves

Ara: History Untold

Sea of Thieves*

Forza Motorsport*

Senua’s Saga: Hellblade 2*

Payday 3

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Sonic Superstars

Persona 5 Tactica

Party Animals

Immortals of Aveum

Mortal Kombat 1

Ghostrunner 2

Overwatch 2

Diablo 4*

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Another Crab’s Treasure

Headbangers

The Lamplighters League

SteamWorld Build

Worldless

Lightyear Frontier

Little Kitty, Big City

COCOON

Dead Pets

Mineko’s Night Market

Naiad

Botany Manor

Island of Winds

Stumble Guys

Antstream Arcade

Niente male, insomma, a differenza di PlayStation, che anche quest'anno ha deciso di non partecipare in alcun modo alla Gamescom.

Ricordiamo che presto toccherà anche al Tokyo Game Show 2023, che si prepara ad un grande evento che è stato descritto come "il più grande di sempre".