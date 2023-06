Forza Motorsport è ancora più spettacolare nel nuovo video gameplay

Forza Motorsport era indubbiamente uno dei giochi più attesi all'ultimo Xbox Games Showcase: l'ultima simulazione racing di Turn 10 sarà infatti uno dei giochi di punta per le console di casa Microsoft di quest'anno, mostrandosi con un impressionante trailer in-engine.

Il reveal ci ha anche svelato finalmente la data d'uscita ufficiale: i giocatori potranno aspettarsi di tornare in pista a partire dal 10 ottobre 2023, anche su Xbox Game Pass direttamente al day-one (lo trovate su Amazon).

Tuttavia, alcuni fan erano rimasti delusi dal non aver visto un effettivo gameplay, soprattutto considerando che il titolo non è stato nemmeno approfondito ulteriormente durante lo Showcase Extended, svolto durante la scorsa serata.

La richiesta dei fan non è però rimasta inascoltata: sul canale YouTube di IGN.com, Turn10 ha infatti deciso di proporre uno speciale approfondimento sul gameplay di Forza Motorsport, con uno sguardo più ravvicinato alle meccaniche di gioco e alla modalità carriera.

Il filmato, disponibile anche in risoluzione 4K, è stato catturato su una Xbox Series X e ci mostrerà alcune corse di gioco, insieme a una spiegazione sul come saranno sbloccati nuovi componenti per le nostre auto: ve lo proporremo qui di seguito.

Pur avendo chiarito fin dal principio che questa non è la versione definitiva di Forza Motorsport, ma solo una early build, il risultato appare indubbiamente spettacolare: l'ultima fatica di Turn10 dovrebbe riuscire a soddisfare le esigenze dei fan più esigenti per i veicoli a quattro ruote.

Peccato non aver potuto assistere a questo trailer più approfondito durante gli scorsi eventi dello show, ma è proprio il caso di dire: meglio tardi che mai.

A tal proposito, ricordiamo che durante Xbox Games Showcase sono arrivati tanti annunci interessanti, anche in ottica Game Pass: se vi serve un ripasso, trovate tutti i reveal e i trailer nel nostro recap dedicato.