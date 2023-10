Forza Motorsport, il live service non piace ai fan: «Gioco incompleto»

Forza Motorsport è già attualmente disponibile in accesso anticipato per i fan che hanno acquistato la Premium Edition: di conseguenza, alcuni giocatori hanno già iniziato a provare tutte le novità in arrivo nel reboot della saga automobilistica.

Per tutti gli altri, il titolo sarà naturalmente disponibile gratis al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate ) senza alcun costo aggiuntivo, ma pare che l'early access non abbia soddisfatto totalmente i fan.

Come vi avevamo raccontato nella nostra recensione, Turn 10 Studios ha deciso di adottare un approccio live service per l'ultimo capitolo della serie, proponendo contenuti aggiuntivi lungo il ciclo naturale di vita del gioco.

Un modo per incentivare gli utenti a non smettere di giocare e tornare spesso su Forza Motorsport, ma che proprio per questo ha infastidito molti fan: come riportato su Dexerto, sono infatti arrivate le prime lamentele di chi lo definisce un «gioco incompleto» a causa del live service.

Secondo diversi fan, questo sistema avrebbe spinto gli sviluppatori a rilasciare un titolo con contenuti mancanti e bug da sistemare in seguito, visto che la formula live service concede maggior libertà ad aggiornare il tutto con i giusti tempi.

Una gestione che, tuttavia, non pare essere stata gradita pienamente dalla community e che ha anche riacceso il dibattito sull'effettivo stato dei tripla-A, al punto che c'è chi definisce «stancante» come ormai diversi sviluppatori cerchino a tutti i costi di creare un gioco che duri per sempre, anche quando non dovrebbe.

C'è anche chi ha puntato il dito contro lo stesso Game Pass per questa gestione, ma altri utenti hanno sottolineato che il problema non è certo del servizio in abbonamento, ma di tutta l'attuale industria.

Ricordando che si tratta comunque di un accesso anticipato, non possiamo che aspettare l'uscita ufficiale per scoprire se il team di sviluppo ascolterà i feedback e se riuscirà ad apportare eventuali correttivi nel più breve tempo possibile, anche se ci appare chiaro che la formula live service è destinata a rimanere tale.

In compenso, non possiamo che confermare che il comparto tecnico è assolutamente di tutto rispetto, come dimostrato anche da un videoconfronto con Gran Turismo 7.

Nel frattempo, se volete "scaldare i motori" in vista dell'uscita ufficiale, trovate tutti i requisiti consigliati per la versione PC nella nostra notizia dedicata.