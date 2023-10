Forza Motorsport | Recensione - Nuovo e rinnovato

Forza Motorsport farà il suo ufficiale debutto su Xbox e PC il 10 ottobre. Il titolo torna alla carica dopo circa sei anni, pronto a dare il massimo e competere nel mondo dei sim racing.

Era l’ormai lontano 2017 quando, infatti, usciva il suo predecessore, epoca in cui non era ancora chiara la situazione dei giochi di guida. Forza Horizon 4 doveva ancora essere partorito, non si sapeva molto del nuovo Gran Turismo e sulla scena spiccava Project Cars 2.

Da allora, quindi, molte cose sono cambiate e Turn 10 Studios si è dovuto adattare al cambiamento, presentando un titolo completamente rivisitato rispetto al passato: parliamo, ad esempio, di un nuovo modello di fisica e una nuova campagna in singolo, la Builder's Cup.

Al suo lancio ufficiale, Forza Motorsport conterrà ben 20 tracciati completamente ricostruiti, in arrivo da tutto il mondo. Tra questi, troveremo anche 5 tracciati mai visti prima in un titolo di questo tipo. Ogni circuito sarà completo sia a livello di orario dinamico che meteo variabile. Sempre il giorno del lancio, saranno presenti ben 500 auto pronte per essere portate su strada.

Dunque, posto che i contenuti non mancano di certo, è tempo di accendere i motori e provare con mano quello che Forza Motorsport è davvero in grado di offrire.

Feeling in pista

Prima di raccontare altri aspetti a contorno, vogliamo scendere subito nel dettaglio della guida che è, forse, ciò che cambia di più in Forza Motorsport rispetto al passato. Certo, sono passati diversi anni e non avevamo alcun dubbio che il modello sarebbe stato diverso, ma cosa cambia e quanto questo è fedele alla realtà?

Questo nuovo Forza Motorsport è sicuramente più ricco di dettagli, soprattutto quelli riguardanti le vetture. Oltre a vincere parti migliori durante le gare, avremo la possibilità di cambiare la messa a punto della macchina.

Questo significa che, come in altri titoli di guida simulativa, potremo modificare l’assetto e vari dettagli, al fine di rendere l’auto meno sottosterzante o più sovrasterzante. Il menù è molto più dettagliato e si avvicina, in questo senso, a titoli come iRacing e rFactor – eppure è proprio qui che arriva la prima nota un po’ dolente.

Il modello di guida del nuovo Forza Motorsport è sicuramente più simulativo rispetto al passato; nonostante questo, però, ci sono alcune cose che non ci convincono al 100%, soprattutto comparando questo modello con altri titoli di simulazione. Le macchine, infatti, risultano sovrasterzanti quando si frena e si fa un ingresso in curva. Durante questa manovra, il posteriore scivola parecchio e lo perdiamo quasi come se stessimo tirando il freno a mano.

Il modello di guida è più simulativo rispetto al passato, anche se le auto risultano sovrasterzanti quando si frena e si fa un ingresso in curva.

La sensazione di movimento del posteriore in curva è davvero simile a quella che sentiamo quando, nel guidare una moto, premiamo sul freno posteriore. Se, però, per le moto è più normale che accada, per le auto questo comportamento ci è sembrato un. Il feeling è lo stesso su quasi tutte le vetture, ma lo notiamo, ovvero Le Mans Prototype 2.

In tutte le gare che abbiamo effettuato, abbiamo percepito una fortissima sensazione di sovrasterzo entrando in curva che ci sembra lontana da quello che si dovrebbe avere – nonostante Microsoft si sia sempre detta molto ambiziosa per gli intenti simulativi di questo Forza, che avrebbero per lei imposto un nuovo standard. Notiamo, infatti, che la guida delle LMP2 è ad esempio davvero diversa su Forza Motorsport rispetto a quella che troviamo su rFactor, uno dei più realistici simulatori di guida, su cui stiamo iniziando un campionato proprio con lo stesso tipo di vetture.

Un altro importante difetto che abbiamo notato su diverse macchine, ma soprattutto su quelle meno performanti – quelle più lente, da strada – è il sottosterzo. Per chi fosse meno affine con la terminologia, si tratta dello sbandamento dell’asse anteriore del veicolo rispetto all’asse posteriore.

Quindi, a differenza del sovrasterzo, la vettura tenderà ad andare dritta quando inizieremo la curva, poiché la parte davanti non girerà nella direzione in cui vogliamo andare. Anche questo comportamento rende abbastanza ingestibili le auto. Il tutto è contornato anche dal fastidioso rumore stridente degli pneumatici che, non seguendo la giusta direzione, si comportano come se non fossero completamente gonfi, producendo un eccessivo attrito sull’asfalto e conseguente suono fastidioso.

Più acceleriamo, più la macchina tende a muoversi verso l’esterno della curva. Naturalmente, si tratta di una situazione esistente nella realtà e non del tutto errata, ma ci sono state situazioni in cui il comportamento della vettura ci è sembrato davvero eccessivo.

Inoltre, non solo troviamo auto poco guidabili, ma anche completamente lontane dal comportamento dell’IA. Se, infatti, non notiamo troppo la differenza con i nostri avversari online – che soffrono del medesimo problema – quando giochiamo offline la situazione risulta a tratti frustrante.

Gli avversari comandati dalla CPU, infatti, non soffrono né di sovrasterzo né di sottosterzo, non vanno dritti in curva e guidano come se non ci fosse mai alcun tipo di problema. Questo, naturalmente, ci mette in difficoltà, rendendo le competizioni offline ancora meno realistiche. Una cosa di cui tenere conto, considerando invece le mire simulative della produzione.

Fare Carriera

Per quel che concerne tutto il resto, si tratta del tipico gioco di Forza Motorsport. Questo significa che avremo la possibilità di creare, sul nostro profilo, il nostro pilota.

Potremo scegliere se uomo o donna e potremo decidere il suo abbigliamento. Avremo a disposizione una discreta personalizzazione, non eccellente, che consta di una ventina di abbinamenti differenti. Potremo scegliere svariate tute e caschi diversi, ma sempre abbinati tra loro: non sarà possibile, insomma, scegliere un casco fatto in un modo e una tuta diversa.

Per i fanatici della personalizzazione, sottolineiamo che non si può effettivamente scegliere l'aspetto del nostro alter ego, in quanto non abbiamo modo di selezionare un volto o altro. In ogni caso, anche ci fosse questa opzione, sarebbe praticamente inutile, dal momento che non sarà mai possibile vedere il nostro pilota– ad esempio nelle interviste post-gara della carriera.

Una volta che avremo creato il nostro profilo e il nostro pilota, potremo avviare la nostra Carriera. Non appena daremo il via, saremo accolti da un filmato introduttivo che ci spiegherà i dettagli – che non hanno nulla di diverso dagli altri Forza Motorsport.

Partiremo dalle categorie inferiori con macchine normali e avanzeremo gara dopo gara con l’obiettivo di raggiungere il successo e gareggiare con le LMP2 alla 24 Ore di Le Mans. Oltre alle LMP2 della modalità Carriera, potremo guidare anche vetture della Formula 1 in differenti eventi.

Avremo inoltre modo di gareggiare in modalità multigiocatore, oppure in singolo; saranno poi a disposizione anche eventi particolari, come le sfide costruttore. Si tratta di campionati che vedono gareggiare gli avversari tutti a bordo della stessa marca di auto così da guadagnare delle vetture speciali. Naturalmente, potremo anche guidare le nostre vetture più in libertà in stile Forza Motorsport.

Un passetto alla volta

In Forza Motorsport abbiamo a disposizione un parco macchine e un garage delle nostre vetture. Interessante è la possibilità di far crescere i nostri bolidi attraverso le gare.

Potremo, infatti, acquistare una macchina e, continuando a vincere, o salendo di livello, guadagneremo delle parti di quella vettura. Avremo la possibilità di vincere uno scarico nuovo, oppure un motore migliore o un cambio differente e potremo sostituire ogni parte al fine di migliorare la nostra automobile.

Naturalmente, dovremo sempre fare attenzione ai miglioramenti poiché, di tanto in tanto, troveremo dei campionati limitati. Ci saranno degli eventi soggetti a limitazioni sulla potenza massima – e ciò significa che, per esempio, potremo partecipare a un particolare campionato solo con una forza della macchina di 600. Dunque, anche se abbiamo sufficienti miglioramenti per arrivare a 700, non li potremo equipaggiare, altrimenti non avremo modo di gareggiare.

La Carriera è, sicuramente, una delle parti che più intrattiene di Forza Motorsport, sebbene ci siano anche alcune novità a cui possiamo accedere direttamente tramite una finestra in gioco.

Avremo modo di giocare in multiplayer, oppure di vedere le novità dell’autosalone, che ci mostrerà le nuove auto e i loro prezzi – che, come accennato, sono più di 500. Oltre a questo, avremo modo di accedere alle più classiche “sfide settimanali” e dovremo affrontare i tour costruttori, che ci permetteranno di sbloccare i trofei a disposizione.

Andando avanti, affrontando tutti i tour costruttori e sbloccando tutti i trofei costruttori e quelli del tracciato, si arriva a quello finale, la vetrina dei premi dove si trovano tutti i prototipi finali della 24 Ore di Le Mans, che ha quindi un peso non indifferente nell'esperienza di gioco.

Meteo dinamico e ottimi riflessi

Dal punto di vista grafico, Forza Motorsport si svecchia un po’, regalandoci un buon effetto visivo. I circuiti proposti, però, non sono solo belli da vedere, ma sono anche influenzati da un buon meteo dinamico. Il tempo variabile e i cicli giorno/notte si riflettono all’interno di una gara, in particolare nelle gare costruttore.

I circuiti proposti non sono solo belli da vedere, ma anche influenzati da un buon meteo dinamico.

Inizieremo con unche illumina il cielo azzurro, per poi arrivare verso il. Scenari e, anche in condizione di forte pioggia, regalando. Il tutto si amplifica utilizzando la funzione diche, però, ci. Sacrificando qualche fotogramma al secondo, però, otteniamo una resa grafica davvero sopra le righe.

In generale, il titolo ha girato sempre in maniera fluida, senza troppi problemi. Abbiamo provato Forza Motorsport su PC su due differenti configurazioni e siamo riusciti a ottenere buone prestazioni su entrambe le macchine, sacrificando un po’ la grafica. Il consumo di CPU è stato decisamente intenso e, in qualche occasione, abbiamo dovuto abbassare i dettagli, soprattutto in fase di registrazione. Nel complesso, però, non abbiamo assistito a importanti cali di frame o grossi problemi tecnici. Gli sviluppatori, inoltre, stanno lavorando alla correzione di alcuni problemi grafici noti che dovrebbero essere risolti al lancio.

Non mancheranno update periodici ed eventi online

Nel corso della nostra recensione, non abbiamo avuto modo di approfondire tutti i contenuti che verranno rilasciati in seguito al lancio, ma abbiamo avuto un bell’assaggio di quello che potremo aspettarci, anche per il comparto multiplayer.

Trattandosi di una prova “limitata” non possiamo dare un vero giudizio in termini di server: non ne conosciamo le reali capacità e non possiamo prevedere la stabilità con un bacino elevato di utenti. Ci aspettiamo, però, un grosso sostegno da parte degli sviluppatori che sono già pronti a intervenire con aggiornamenti periodi di ogni genere.

Proprio in tal senso, l’approccio del team verso i live service si discosta leggermente da Forza Horizon 4, cercando di portare un contenuto più flessibile verso le novità. In linea generale, Forza Motorsport riceverà più contenuti dopo il lancio tramite aggiornamenti gratuiti e consentirà ai giocatori di usufruire delle novità senza particolare fretta.

In questo senso, sia la modalità carriera che le modalità multiplayer si evolveranno nel corso del tempo, mentre ogni utente sarà in grado di beneficiare dell’arrivo di nuovi tracciati e vetture. Il ritmo dei rilasci sembra particolarmente invitante, e questo potrebbe generare un grandissimo interesse verso la community – tale, forse, da far dimenticare le diverse imprecisioni nella guida.

Gli sviluppatori promettono contenuti mensili gratuiti che introdurranno, di volta in volta, tracciati o vetture, oltre che nuove sfide settimanali o eventi limitati, sia online che offline. Naturalmente, non ci aspettiamo di ricevere nuovi tracciati ogni mese, ma sono già in previsione alcune uscite nel breve periodo. Yas Marina ritornerà a novembre e sono in programma altri lanci nel mese di dicembre e nella primavera 2024.

Sempre periodicamente, saranno introdotte delle nuove vetture che verranno proposte agli utenti in modi differenti. Alcune verranno aggiunte direttamente allo Showroom e potranno essere acquistate in cambio di crediti, altre, invece, saranno sbloccabili come auto premio completando i tour in evidenza nei campionati costruttore. Dal 5 ottobre, sarà possibile usufruire del Forza Motorsport Car Pass, disponibile con l’acquisto della Premium o della Deluxe Edition che introdurrà altre 30 nuove vetture nel gioco, una a settimana.

Con cadenza mensile, arriveranno su Forza Motorsport nuovi eventi che saranno proposti sotto forma di nuovi tour nella carriera, di eventi specifici o aperti nel multiplayer o nella categoria Rivals. Tali eventi includeranno la nuova Spotlight Car settimanale, che i giocatori potranno acquistare direttamente dallo Showroom. Nella coppa costruttore si aggiungerà ogni mese un tour in evidenza; gli utenti avranno a disposizione due settimane per completare ogni serie del tour e vincere l’auto premio.

Sempre nelle gare costruttore, verrà aggiunto un open tour che, anziché ruotare intorno a vetture specifiche, lo farà rispetto a un tema e a classi PI. Il sistema di avanzamento nei contenuti live sarà indipendente dal risultato. Basterà completare una serie per sbloccare quella successiva.

La modalità multigiocatore in primo piano include sia serie specifiche che serie aperte. Le prime prevedono l’utilizzo di vetture con una messa a punto di default per garantire una competizione sullo stesso livello. Alcune saranno a lungo termine, sebbene limitate, altre saranno permanenti e altre verranno aggiunte con i vari aggiornamenti periodici. Le serie aperte, invece, permetteranno ai giocatori di gareggiare con le proprie auto personalizzate. Per finire, ci saranno delle sfide a tempo limitato nella categoria Rivals che consentirà ai giocatori di sfidarsi tra loro per ottenere il miglior tempo in pista.