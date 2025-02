I requisiti PC di Metal Gear Solid Delta sono "strani"

Konami ha finalmente rivelato i requisiti di sistema ufficiali per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater tramite la pagina Steam del gioco.

A prima vista, questi requisiti sembrano piuttosto bassi considerando che il gioco (preordinabile su Amazon) utilizza l’Unreal Engine 5, il che è strano.

È possibile che queste specifiche siano solo indicative (come le precedenti) e che Konami rilasci le versioni definitive più avanti, magari più vicine al lancio.

Inoltre, non sono stati specificati i dettagli su risoluzione, impostazioni grafiche e framerate per cui questi requisiti sono stati pensati.

Il che li rende poco indicativi per capire realmente come girerà il gioco su diverse configurazioni, come riportato anche da DSO Gaming.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11 (solo 64-bit)

Processore: Intel i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 100 GB disponibili

Note aggiuntive: SSD consigliato

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11 (solo 64-bit)

Processore: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 100 GB disponibili

Note aggiuntive: SSD consigliato

Un’altra nota interessante riguarda l’assenza di Denuvo nella pagina Steam del gioco. Tuttavia, non è detto che Konami non lo aggiunga all’ultimo momento.

Silent Hill 2 Remake è stato rilasciato senza il famigerato DRM, quindi possiamo sperare che anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ne sia privo.

Ad ogni modo, vi ricordo che l’uscita del gioco è prevista per il 28 agosto 2025. In attesa di metterci sopra le mani, quanto conosci Metal Gear Solid 3? Mettiti alla prova nel nostro quiz.

Ma non solo: avete letto che la versione Xbox di Metal Gear Solid Delta non includerà il minigioco crossover con le scimmie di Ape Escape, ma al loro posto arriverà Bomberman?