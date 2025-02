Ubisoft conferma il mega-leak di Assassin's Creed Shadows: «Una sfortuna»

Sulle nostre pagine nelle scorse ore vi avevo invitato a stare attenti agli spoiler per Assassin's Creed Shadows: in maniera piuttosto clamorosa, c'è chi è riuscito già ad accedere alle prime copie fisiche.

L'ultimo capitolo della saga sarà rilasciato ufficialmente solo dal 20 marzo, eppure a quasi un mese di anticipo c'è chi sta giocando la storia e trasmettendo online i video gameplay, spoilerando gli eventi del gioco.

Pochi istanti fa è arrivato anche il comunicato ufficiale di Ubisoft sulla vicenda, che conferma come effettivamente Assassin's Creed Shadows sia stato "bucato", avvertendo i fan intenzionati all'acquisto di potenziali spoiler che potrebbero emergere in rete:

«Siamo consapevoli che i giocatori sono riusciti ad avere accesso ad Assassin's Creed Shadows prima del lancio ufficiale. Il team di sviluppo sta ancora lavorando sulle patch per preparare l'esperienza per il lancio: qualunque filmato condiviso online non rappresenta la qualità finale del gioco.

I leak sono una sfortuna e possono diminuire l'emozione dei giocatori. Vi chiediamo gentilmente di non spoilerare l'esperienza per gli altri. Ringraziamo la nostra community per aver già preso misure per proteggere tutti dagli spoiler.

Rimanete nell'ombra, evitate gli spoiler e tenete d'occhio il nostro canale per ulteriori sorprese ufficiali nelle prossime settimane. Presto il 20 marzo sarà qui!»