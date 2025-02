Days Gone Remastered sembra essere già un successo

Il pubblico ha già dimostrato ancora una volta di avere molta fame di Days Gone, a giudicare dai primi ottimi risultati riscontrati dall'edizione Remastered.

Sebbene l'annuncio abbia lasciato perplessa buona parte della community, che si è domandata in queste ore sui social se l'operazione avesse davvero un senso, i freddi numeri di vendita confermano la bontà della scelta in casa Sony.

Come segnalato infatti da TheGamer, Days Gone Remastered è già entrato nella top 10 dei videogiochi più pre-ordinati su PlayStation Store, anche se sono passati solo pochi giorni dal suo effettivo annuncio ufficiale.

Un dato che possiamo confermarvi essere veritiero non solo per le classifiche americane, ma anche in Europa: nel momento in cui scriviamo questo articolo, Days Gone Remastered si trova alla posizione numero 9 della classifica, davanti ad altri titoli particolarmente attesi come Metal Gear Solid Delta o Doom The Dark Ages.

Gli unici giochi che battono l'esclusiva PlayStation sono 3 edizioni di Monster Hunter Wilds, 2 edizioni di Elden Ring Nightreign, WWE 2K25 The Bloodline e 2 edizioni di Assassin's Creed Shadows: rimuovendo dall'equazione le versioni speciali, di fatto solo 5 giochi si stanno dimostrando attualmente più richiesti.

È probabile che nelle prossime settimane, avvicinandoci maggiormente al lancio, questi numeri possano solo migliorare: sembra insomma che Days Gone Remastered possa essere un lancio di grande successo, nonostante le perplessità di buona parte del pubblico.

Del resto, anche voi ci avete confermato di avere particolarmente nel cuore l'opera di Bend Studio: a favore di un sequel troviamo addirittura il 95% dei nostri lettori. Chissà, magari il probabile successo dell'edizione rimasterizzata convincerà anche la stessa Sony.

Ricordiamo che l'edizione rimasterizzata sarà disponibile al prezzo consigliato di 49,99€, ma chi possiede già la versione PS4 (che potete recuperare su Amazon) potrà effettuare l'upgrade a soli 10 euro in più. Un'offerta che, purtroppo, non sarà valida per chi lo ha riscattato gratuitamente su PlayStation Plus.