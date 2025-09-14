Cinque anni dopo il lancio, Cyberpunk 2077 (trovate qui la nostra recensione) continua a far parlare di sé non solo per l’impatto che ha avuto, ma anche per le tante speculazioni sul futuro del franchise.

Con Project Orion, il sequel ufficiale entrato in pre-produzione all’inizio del 2025, i fan si chiedono quale direzione prenderà la storia dopo gli eventi che hanno visto Arasaka come antagonista principale.

Una delle ipotesi più affascinanti riguarda la Night Corp, azienda secondaria nell’economia di Night City ma con radici profonde nell’universo creato da Mike Pondsmith.

Nonostante negli anni sia stata oscurata da giganti come Arasaka e Militech, Night Corp mantiene ancora un’influenza significativa in diversi settori, tra cui quello delle infrastrutture. Nei documenti e dialoghi presenti in Cyberpunk 2077 si accenna infatti a un grande progetto di rilancio del sistema Maglev, con l’ambizione di estendere le linee fino a Chicago entro il 2080.

L’introduzione di una seconda città sarebbe un salto notevole per il sequel, aprendo la strada a una mappa più ampia e a scenari narrativi inediti. Chicago, d’altra parte, ha già una storia consolidata nella lore di Cyberpunk e potrebbe diventare l’ambientazione ideale per il prossimo capitolo.

La Night Corp, però, resta avvolta dal mistero. Già nelle prime missioni di Cyberpunk 2077 emergono allusioni a traffici poco chiari, come nel caso del salvataggio di Sandra Dorsett, che si sospettava avesse informazioni compromettenti sull’azienda.

Altre voci parlano addirittura di satelliti di proprietà privata e di un’oscura operazione sottomarina nella baia di Del Coronado. Elementi che, se confermati in Project Orion, permetterebbero di introdurre meccaniche di gameplay completamente nuove, dallo spazio profondo all’esplorazione subacquea.

Questi indizi alimentano la convinzione che Night Corp possa raccogliere l’eredità di Arasaka, trasformandosi nel nuovo nemico principale della saga. La sua natura enigmatica e le sue ambizioni globali la rendono un candidato perfetto per spostare l’azione oltre i confini già esplorati di Night City.

Ovviamente, al momento si tratta soltanto di teorie. CD Projekt Red non ha ancora svelato dettagli concreti sulla trama di Project Orion, ma le speculazioni continueranno a crescere fino a quando non arriveranno informazioni ufficiali.

Se davvero Night Corp diventerà il nuovo volto del potere in Cyberpunk, i giocatori possono aspettarsi un sequel capace di alzare ulteriormente l’asticella.