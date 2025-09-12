Il Nintendo Direct di settembre 2025 si è chiuso col botto: Nintendo ha infatti annunciato ufficialmente Fire Emblem: Fortune’s Weave, nuovo episodio della storica serie di strategici a turni, atteso nel corso del 2026 su Nintendo Switch 2.

Il debutto è stato accompagnato da un trailer che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan. Nel video si sono visti spezzoni di combattimenti tattici, con il classico sistema a griglia che da sempre caratterizza la saga, alternati a sequenze cinematografiche che anticipano i primi dettagli della storia. Quest’ultima sarà ambientata durante i cosiddetti “thrilling heroic games”, eventi che sembrano avere un ruolo centrale nell’intreccio narrativo e che faranno da sfondo alle vicende dei protagonisti.

Come da tradizione, Fire Emblem: Fortune’s Weave promette di unire meccaniche strategiche raffinate, una componente narrativa ricca di intrighi e scelte morali, e un comparto estetico capace di valorizzare sia i momenti più epici delle battaglie sia le relazioni tra i personaggi.

Al momento Nintendo non ha diffuso informazioni dettagliate sul cast o sulla mappa del mondo di gioco, ma il trailer lascia intuire una direzione che punta a mescolare elementi classici della saga con alcune novità tematiche.

L’uscita nel 2026 conferma che Fortune’s Weave sarà uno dei titoli di punta per la lineup di Switch 2, rafforzando ulteriormente la presenza di serie storiche nella nuova generazione della console. Non è un caso che l’annuncio sia arrivato come chiusura del Direct: Fire Emblem resta uno dei franchise più amati e di successo tra i giocatori Nintendo, capace di unire un pubblico fedele e appassionato con nuove generazioni di utenti.

Prodotto in caricamento

Dopo il successo di Fire Emblem: Engage nel 2023, i fan aspettavano con impazienza notizie sul futuro del brand. Engage aveva riportato al centro dell’attenzione il lato più spettacolare della serie, mentre Fortune’s Weave sembra orientato a raccontare una storia ancora più drammatica e carica di tensione, senza rinunciare all’approfondimento dei rapporti tra i personaggi, da sempre uno dei pilastri del franchise.

Con l’annuncio di Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo lancia un chiaro messaggio: la nuova generazione di Switch sarà sostenuta anche da produzioni first party di grande spessore, capaci di portare avanti la tradizione ma anche di sperimentare nuove idee.

Il 2026 si preannuncia quindi come un anno fondamentale per i fan della saga, che presto potranno tornare a vivere le emozioni di una nuova epopea strategica targata Fire Emblem.