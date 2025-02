Cyberpunk Orion sarà "vivo" come non mai

Dopo il successo di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red sta accelerando lo sviluppo del suo sequel, attualmente noto con il nome in codice Orion.

Nuovi annunci di lavoro pubblicati dalla software house (via The Gamer) suggeriscono obiettivi ambiziosi, tra cui la creazione del sistema di folla più realistico mai visto in un videogioco.

Sono passati quattro anni dal travagliato lancio di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ma dopo numerosi aggiornamenti e miglioramenti, il titolo è oggi considerato uno dei migliori RPG action-adventure mai realizzati.

Con il primo capitolo ormai alle spalle, CD Projekt Red sembra intenzionata a portare il franchise a un livello ancora più alto.

Di recente, l’azienda ha pubblicato sette nuove offerte di lavoro, tra cui quella per un Lead Encounter Designer.

Questo ruolo sarà cruciale nello sviluppo di Orion, poiché lavorerà a stretto contatto con il team di progettazione dei sistemi per creare un sistema di folla “realistico e reattivo come mai prima d’ora”.

Dati i progressi già visti in Cyberpunk 2077, che ha impressionato i giocatori con la vivacità della sua Night City, sarà interessante vedere fino a che punto gli sviluppatori riusciranno a spingersi nel sequel.

Oltre al sistema di folla, il Lead Encounter Designer sarà responsabile della progettazione di combattimenti basati su narrativa, ambiente e meccaniche di gioco.

Ciò suggerisce che CDPR voglia migliorare anche l’aspetto più dinamico del gameplay, rendendolo più immersivo e coinvolgente.

Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare con il multiplayer. Un’altra posizione aperta, quella di Senior Gameplay Programmer, include tra le responsabilità quella di costruire e mantenere “sistemi di gameplay solidi e flessibili, funzionanti sia in modalità single-player che multiplayer”.

Questo alimenta le speculazioni sul fatto che il sequel di Cyberpunk 2077 potrebbe finalmente introdurre una componente online, elemento che era stato inizialmente previsto anche per il primo capitolo, ma poi accantonato.

Se Cyberpunk 2077 ha dimostrato qualcosa, è che CD Projekt Red è capace di rialzarsi dopo un inizio difficile e trasformare un gioco controverso in un gran bel titolo.

Ora, con Orion, la sfida è ancora più grande: non solo devono superare la concorrenza, ma anche se stessi. Un mondo più reattivo, combattimenti più intensi e, forse, il multiplayer?

Se manterranno le promesse, potremmo trovarci di fronte a un titolo grandioso. Speriamo solo che questa volta il lancio sia all’altezza delle aspettative sin dal primo giorno.