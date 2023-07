Final Fantasy XVI, Yoshida è stanco delle critiche dei fan

Final Fantasy XVI non ha ottenuto il successo che molti speravano, inclusa Square Enix, tuttavia ciò non implica che il progetto debba essere considerato un fallimento.

Il nuovo capitolo della saga di Square Enix ha ricevuto anche una versione speciale per PlayStation 5, disponibile su Amazon, ma questo non è servito a conquistare pienamente il cuore dei giocatori.

Advertisement

Il calo delle vendite nella seconda settimana in Giappone aveva fatto temere il peggio per Final Fantasy XVI, ma Square Enix è intervenuta successivamente per fornire una spiegazione più approfondita della situazione.

Il publisher ha infatto voluto dire la sua relativamente alla ricezione del titolo sul mercato, dichiarandosi comunque soddisfatta di come è andato finora.

Dopo il commento dell'azienda arriva anche quello del producer, Naoki Yoshida, che di recente si è tolto il proverbiale sassolino dalla scarpa rispetto a chi critica Final Fantasy XVI.

In Giappone è andato in onda un documentario speciale sullo sviluppatore, che è stato tradotto da alcuni fan e diffuso tramite i social. Un passaggio in particolare, quello relativo al commento di Yoshida.

Il director ha dichiarato che controlla spesso il web per cercare i feedback dei fan. Lo ha fatto tra una pausa e l'altra nello sviluppo delle espansioni di Final Fantasy XIV, e lo ha fatto anche con i video dei fan su Final Fantasy XVI poco dopo l'uscita, per capire il sentimento generale.

Relativamente ai commenti sul suo ultimo progetto, Yoshida si è detto molto sconfortato dai commenti giapponesi:

«Ci sono molte persone che ti urlano contro, persone che non ho mai visto, incontrato o con cui non ho mai parlato prima. È strano. Cosa abbiamo fatto loro? Forse lo scrivono solo da un luogo di negatività e malizia. È noioso.»

Sappiamo bene come le community possano essere davvero tossiche con gli sviluppatori, e purtroppo è capitato anche in questo caso.

D'altronde i dati del PlayStation Store non lo hanno posizionato come il gioco più scaricato nel mese di giugno, anche se va notato che è stato rilasciato abbastanza tardi nel mese.

E anche successivamente sembra che la fiamma di Final Fantasy XVI si sia un po' spenta, visto che il gioco è uscito anche dalle classifiche UK.