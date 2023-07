Final Fantasy XVI, entusiasmo esaurito? Crolla fuori dalla top 15 nelle classifiche UK

Ci sono dei dati molto interessanti, che ci arrivano dalle classifiche di vendita del Regno Unito della scorsa settimana. Come sottolineato dai colleghi di Nintendo Everything, infatti, la settimana che si è conclusa lo scorso 23 luglio ha visto un ottimo debutto per Pikmin 4, che si è piazzato subito sul gradino più alto del podio, con le vendite delle sue copie fisiche.

La saga non è mai stata una grande best-seller di casa Nintendo, ma rispetto al precedente Pikmin 3 Deluxe parliamo di una impennata del +45%: un segnale positivo che potrebbe dare a Nintendo indicazioni importanti sul gradimento per il franchise.

Debutta alla grande anche Horse Ranch, il nuovo DLC per l'eterno The Sims 4, che introduce la possibilità di avere un vostro ranch, con tanto di maneggio e attività da svolgere in compagnia dei vostri cavalli: l'esordio è arrivato direttamente in terza posizione, preceduto solo dal già citato Pikmin 4 e da FIFA 23.

Rallenta, invece, Final Fantasy XVI. La sedicesima Fantasia Finale (la trovate su Amazon), che già la scorsa settimana era scivolata fuori dalla top ten accomodandosi in undicesima piazza, in questa settimana si è accasata in sedicesima posizione. Comunque, Square Enix si è detta soddisfatta dal debutto del gioco (e sappiamo quanto è raro che lo dica, considerando che in passato aveva definito deludenti esordi di giochi come Tomb Raider, nonostante i numeri positivi).

In precedenza, FFXVI aveva visto dei forti rallentamenti nelle vendite anche in Giappone, al punto che gli analisti avevano suggerito al publisher un taglio di prezzo per rafforzare la spinta immediatamente successiva al momento del lancio.

Di seguito la classifica del Regno Unito a cui facciamo riferimento. Tra parentesi, la posizione del gioco nella settimana precedente.

I giochi più venduti in UK (retail - settimana terminata il 23 luglio)

Pikmin 4 (-) FIFA 23 (1) The Sims 4: Horse Ranch (-) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2) Mario Kart 8 Deluxe (4) Hogwarts Legacy (6) Call of Duty: Modern Warfare II (7) Minecraft (9) Elden Ring (10) Diablo IV (13) Nintendo Switch Sports (16) GTA V (14) Animal Crossing: New Horizons (15) Street Fighter 6 (28) God of War: Ragnarok (3) Final Fantasy XVI (11) Super Mario Odyssey (22) Star Wars Jedi: Survivor (8) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (27) New Super Mario Bros. U Deluxe (25) Dark Souls Trilogy (35) F1 23 (19) WWE 2K23 (24) Dead Island 2 (21) Mario + Rabbids: Kingdom Battle (32)

Vediamo come l'andamento dei giochi proseguirà nelle prossime settimane, con un giugno che ha visto tanti grandi debutti, tra cui anche quelli di Diablo IV e di Street Fighter 6.