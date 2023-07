Final Fantasy XVI, la fiamma di Ifrit sta mandando a fuoco alcune PS5

Final Fantasy XVI è stato presentato fin da subito come una fiera esclusiva per PlayStation 5 ma, nonostante tutto, forse non è la console migliore su cui giocarlo.

Il sedicesimo capitolo della saga di Square Enix, che trovate proprio in versione PS5 su Amazon, è uscito da qualche settimana ed è diventato subito il centro delle discussioni globali.

Advertisement

Il lancio del titolo è stato fenomenale, tanto che Final Fantasy XVI è diventato subito una delle esclusive PS5 tra le migliori nei primi giorni dopo il lancio.

Anche se, nella seconda settimana, il titolo ha subito un forte rallentamento nelle vendite, tanto che si sta già profilando l'ipotesi di un abbassamento di prezzo repentino.

E la notizia di oggi forse non aiuterà la causa di Final Fantasy XVI perché, secondo alcuni report, il videogioco sta mandando a fuoco le console.

Come riporta PlayStation Lifestyle, la fiamma di Ifrit è troppo forte per la console che non riesce a sopportarla.

Dopo l'uscita del titolo, infatti, sono emerse molte segnalazioni di un surriscaldamento eccessivo di PlayStation 5. Il numero di segnalazioni non è elevato ovviamente, ma è curioso che un gioco progettato per essere giocato solo su questa piattaforma stia dando problemi del genere.

Cercando di trovare un filo comune nelle prime segnalazioni, quasi tutte le PS5 incendiate dal fuoco di Ifrit di Final Fantasy XVI sono le primissime versioni della console. Inoltre, alcuni giocatori hanno raccontato di aver risolto il problema semplicemente pulendo la console, con attenzione a togliere la polvere.

Questo significa che, se capita anche a voi, pulendo la console forse potrete risolvere il problema una volta per tutte. Non trattandosi di un problema hardware, non ci sarà neanche una soluzione ideale applicabile da Square Enix.

Curioso che Final Fantasy XVI sia stato possibile proprio grazie a PS5, nonostante tutto. Vedremo se questi problemi si verificheranno su PC, se e quando il titolo arriverà sulla piattaforma.