Final Fantasy XVI è un flop? A quanto pare no

Square Enix ha rivelato che le vendite di Final Fantasy XVI sono state in linea con le aspettative dell'azienda, nonostante i rapporti precedenti suggerissero che il gioco di ruolo non avesse rispettato le previsioni interne.

Il publisher si aspettava forse molto di più dalle vendite della sua ultima fantasia finale (se volete dargli un'occasione, trovate il gioco in sconto su Amazon).

Advertisement

Stando a quanto reso noto nei giorni scorsi, Square avrebbe infatti perso quasi 2 miliardi di dollari di valore dal lancio di Final Fantasy XVI, a causa del calo delle sue azioni.

Parlando durante un recente briefing finanziario (via PSU), il presidente di Square Enix, Takashi Kiryu, ha rivelato che le vendite iniziali del gioco di ruolo sono state in linea con le aspettative dell'editore e che cercherà di spingere ulteriormente le vendite con una serie di iniziative.

«Questo risultato è in linea con le nostre aspettative. Per incrementare le vendite, abbiamo pianificato una serie di attività di PR e altre iniziative per incoraggiare un numero maggiore di utenti della crescente base di PlayStation 5 a giocare al titolo», ha dichiarato Kiryu.

All'inizio del mese è stato reso noto che Square Enix ha subito una perdita di quasi due miliardi di dollari nel valore di mercato dal lancio di Final Fantasy XVI. Inoltre, la società ha rivelato di essere al lavoro sui contenuti scaricabili del gioco e su una versione per PC dell'action RPG.

Il crollo delle vendite nella seconda settimana in Giappone aveva fatto presagire il peggio per Final Fantasy XVI, ma a quanto pare la situazione è meno grave del previsto

Se siete in ogni caso curiosi di capire che cosa sia successo esattamente con il "caso" legato all'ultimo capitolo della saga, in un nostro speciale vi abbiamo raccontato nel dettaglio cosa secondo noi non ha funzionato con Final Fantasy XVI.