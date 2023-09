Square ha perso miliardi, e la "colpa" è di Final Fantasy 16

L'iniziale entusiasmo per Final Fantasy 16 sembra non aver portato i frutti sperati, visto che Square Enix ha ammesso d'aver perso quasi 2 miliardi di dollari.

Il publisher che si aspettava molto di più dalle vendite della sua ultima fatica (se volete dargli una chance, trovate il gioco in sconto su Amazon).

Advertisement

Dopo una buona partenza, al punto da essere diventato l'esclusiva PS5 con il miglior lancio di sempre, le vendite del sedicesimo capitolo della saga sembrano essersi improvvisamente fermate.

Square Enix ha giustificato questo "flop" con l'esclusività PS5, sottolineando che il numero di console avrebbe bloccato il suo potenziale a livello di vendite.

Ora, come riportato anche da GamesIndustry.biz, Square ha perso quasi 2 miliardi di dollari di valore dal lancio di Final Fantasy 16, a causa del calo delle sue azioni e della riduzione della partecipazione di un investitore chiave a lungo termine nell'editore.

Il prezzo delle azioni della società è sceso del 28% dal picco di 7.540 yen raggiunto a giugno (precisamente il 20 giugno, due giorni prima del lancio di Final Fantasy 16) e lunedì 11 settembre 2023 è sceso a 5.381 yen, il minimo dall'inizio dell'anno.

Square ha dichiarato, insieme agli ultimi risultati finanziari, che Final Fantasy 16 non ha raggiunto gli obiettivi di vendita e ha registrato un calo del 66% dei profitti.

Secondo Bloomberg, ciò ha comportato non solo un calo del prezzo delle azioni, ma anche il taglio degli obiettivi di prezzo da parte di diversi analisti e la riduzione delle partecipazioni di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, un investitore di lungo termine di Square Enix.

Vero anche che Square Enix ha subito una serie di lanci AAA che non hanno soddisfatto le aspettative, tra cui Marvel's The Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy, Babylon's Fall e la nuova IP di quest'anno Forspoken.

Le scarse prestazioni di quest'ultimo hanno persino spinto l'editore a chiudere lo sviluppatore Luminous Productions e a riunire il personale nei propri team interni.

Se siete curiosi di capire che cosa sia successo esattamente, in un nostro speciale vi abbiamo raccontato nel dettaglio cosa non ha funzionato con Final Fantasy XVI.