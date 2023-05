Final Fantasy XVI, demo gratis in arrivo: ecco quale parte del gioco ci farà provare

Final Fantasy XVI è sicuramente uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, il quale sarà anticipato da una demo giocabile gratis.

Lasciando un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo interessante su Amazon), i fan di tutto il mondo aspettano con trepidazione il sedicesimo capitolo della saga.

Advertisement

A seguito delle novità mostrate in occasione dello State of Play di qualche settimane fa, è più che scontato che l'hype sia alle stelle.

Proprio in queste ore sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo mostrato il nostro ultimo provato, in grado di farci capire per sommi capi la qualità del gioco finale.

Ora, come riportato anche da PSU, è stato confermato che la demo di Final Fantasy XVI arriverà prima del lancio e si concentrerà sull'adolescenza di Clive.

Secondo quanto riferito, quindi, questo test giocabile si concentrerà sui primi anni di vita del protagonista, anche se non sono ancora disponibili ulteriori dettagli.

Mercoledì prossimo Sony terrà il suo PlayStation Showcase, quindi è possibile che in quell'occasione vengano forniti ulteriori dettagli sulla demo (si tratta solo speculazioni da parte di chi scrive, quindi prendetele con le pinze).

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena la demo, esclusiva per console PS5 così come il gioco, sarà rilasciata su PlayStation Store.

Per concludere, scoprite dove acquistare Final Fantasy XVI per PlayStation 5 ai prezzi migliori disponibili sul mercato, grazie ai nostri consigli per gli acquisti.

In attesa di scoprirne di più sul titolo, Square Enix ha già avuto di recente la possibilità di pubblicare tanti nuovi video gameplay a tema, i quali ci hanno mostrato anche i poteri e le abilità sbloccabili.

Infine, Final Fantasy XVI a quanto pare non verrà lanciato in una nazione specifica, anche se al momento non è chiaro il motivo esatto del divieto.